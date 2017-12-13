Киев, 13 декабря, 2017, 17:04 — ИА Регнум. События истории не должны оказывать влияния на характер украинско-польских отношений. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой, состоявшихся 13 декабря в Харькове.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора

«Мы пришли к общему мнению, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений, и нужно помнить героев прошлого, чтить память невинных жертв, но твёрдо двигаться вперед», — заявил Порошенко, выступление которого транслировалось в эфире телеканала «112 Украина».

Украинский президент отметил, что историю уже не изменить, но можно «изменить настоящее и создать лучшие условия для будущего, чтобы никогда и никто не мог вселить ни в сердца украинцев, ни в сердца поляков ни ненависть, ни вражду».

Порошенко также сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились повысить уровень комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах до вице-премьер-министров. «Ожидаем, что комиссия соберётся в ближайшее время и вследствие эффективного разговора мы сможем, наконец, дать зелёный свет для продолжения процесса научного изучения, эксгумации, сохранения памятников, недопущения вандализма и для того, чтобы убрать любые чувствительные моменты нашего сотрудничества», — сказал Порошенко.

«Существует множество исторических героев, которые нас объединяют, а не разъединяют», — подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее сегодня Пётр Порошенко заявил, что в центре внимания его переговоров с Анджеем Дудой будут «вопросы политики безопасности и обороны, а также координация усилий по противодействию российской гибридной агрессии».

Перед началом переговоров президенту Украины и Польши посетили мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове, где возложили венки.