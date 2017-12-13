Москва, 13 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В Совфеде видят трудности в работе посла США в РФ после его слов об украинском Крыме, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Джон Хантсман

Посол США в России Джон Хантсман, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что полуостров является территорией Украины.

«Думаю, что после подобных нарочитых заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор также для его сведения сообщил, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений, тем более что США, в свою очередь, ничего для этого не делают.