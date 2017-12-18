Французские офицеры на Украине «наблюдают за формированием армии»
Санкт-Петербург, 18 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 5 декабря опубликован декрет о ВСНХ. В его задачу «организация народного хозяйства и государственных финансов». ВСНХ образуется в составе: «а) Всероссийского совета рабочего контроля, б) представителей всех народных комиссариатов, в) из сведущих лиц».
Декретом СНК наркому госконтроля предоставлено в Совнаркоме право решающего голоса по вопросам политическим и совещательного — по финансово-экономическим вопросам.
Совнарком отпустил 60 миллионов рублей на дополнительное вознаграждение почтово-телеграфным служащим (впредь до выработки новых тарифов) и 1 миллион рублей на субсидирование кооперативов п.-т. служащих.
Состоялась встреча Троцкого с французским послом Нулансом по инициативе последнего. В ответ на указание Троцкого о недопустимости поддержки Рады офицерами французской миссии, находящимися на Украине, Нуланс заявил, что офицеры не вмешиваются и не будут вмешиваться во внутреннюю борьбу России и Украины. Присутствие на Украине офицеров «объясняется часто делавшимися различными русскими правительствами приглашениями наблюдать за формированием национальной украинской армии».
Опубликовано распоряжение наркома по внутренним делам Петровского о том, что выезд из мест постоянного жительства граждан неприятельских стран разрешается только с ведома и согласия местных советов.
Впредь до разрешения ВЦИКом вопроса о форме управления министерством путей сообщения, Викжель постановил поручить управление коллегии под председательством Крушинского (л. с.-р.) и 3 представителей от Викжеля, 2 от СНК и по одному от Виквода, Викшосса и Союза речников и моряков торгового флота. Коллегия ответственна перед ВЦИК.
В результате беседы представителей Белорусского областного комитета, в лице 70 делегатов-белорусов Всероссийского крестьянского съезда, с наркомом по национальным делам Сталиным, представители Комитета вошли в наркомнац на условиях, что краевая власть в Белоруссии принадлежит Краевому совету р., с. и кр. депутатов, который должен быть избран на краевом съезде. Последний созывается от имени Совета и областного комитета. Должна произойти немедленная передача без выкупа всех помещичьих земель земельным комитетам.
При наркомнаце организован Белорусский отдел, который должен работать в контакте с советскими организациями в Минске. Одновременно, Совнарком и ВРК Западной области и фронта в воззвании «к трудящимся всех народов России» разоблачают политику национально-шовинистических организаций Белоруссии, главным образом в связи с их попытками создания национальных полков. Воззвание разъясняет национальную политику советской власти и призывает все народы России сплотиться вокруг этой власти.
На заседании левой части II Всероссийского съезда крестьянских депутатов (правая часть, ушедшая со съезда, заседает на Фонтанке) Спиридонова предлагает открыть прения по вопросу об ультиматуме правых: выборы президиума по областям и фракциям и недопущение арестов членов Учредительного собрания. Большинство выступавших высказались за отклонение этих требований. Съезд единогласно решает выслушать представителя от правых как члена съезда, а не как делегата правых. Затем съезд заслушивает доклад Камкова (л. с.-р.) о войне и мире.
«Для нас, представителей интернациональных социалистов, было ясно, что русская революция параллельно своей главной цели — свержению самодержавия — имеет еще одну задачу: борьбу за международный мир. В войне, где народ своими руками делал чужое дело, русская революция пробила огромную брешь. У буржуазии была своя задача: изобразить русскую революцию как восстание во имя победоносной войны, и поэтому, несмотря на явно выраженную волю народа, она продолжала все время посылать тайные телеграммы, в которых уверяла, что народ будет вести войну до разгрома германского империализма. В самой демократии было оборонческое крыло, согласное с лозунгами советов, искренне желавшее демократического мира, но своей практикой и делами эти социалисты-оборонцы губили эти лозунги, губили и дело мира. II Всероссийский съезд советов не словами, а делом нанес удар войне».
По предложению крестьянина Федотова, делегата Самарской губернии, съезд постановляет включить трех членов съезда, крестьян, в состав мирной делегации. В заключение съезд подтверждает резолюцию о мире, предложенную Троцким на заседании 3 декабря (367 — за и 4 воздержались).
Согласно приказу Верховной морской коллегии, Центральный комитет Балтийского флота «Центробалт» вступил в управление Балтийским флотом (Кронштадт).
В ночь на 5 декабря все штабы на Румынском и Юго-западном фронте вместе со всеми техническими аппаратами, телеграфом и радиотелеграфом были заняты украинскими войсками. Румынский и Юго-западный фронты объединены в один общий Украинский фронт под командой генерала Щербачева.
На заседании ЦК большевиков совместно с членами Учредительного собрания постановлено, чтобы большевики — члены УС, находящиеся в Петрограде, не уезжали. Исключение допускается только для москвичей и для всех тех, кто уезжает на расстояние не более суток езды от Петрограда.
Петроградский ВРК вынес постановление о самоликвидации:
«ВРК, выполнив свои боевые задачи в дни Петроградской революции и считая, что дальнейшие работы ВРК должны быть переданы отделу по борьбе с контрреволюцией при ВЦИК советов р., с. и кр. депутатов, постановляет: ликвидировать все отделы, работающие при ВРК, и все дела передать в. соответствующие отделы ВЦИК, Совета народных комиссаров и Петроградского и районных советов р. и с. депутатов.»
ВРК постановил обратиться в СНК с предложением перевести бывшего царя Николая Романова с семьей в Кронштадт.
Исполком Петроградского совета р. и с. депутатов, заслушав сообщение о готовящейся забастовке работников продовольственного отдела Петроградской городской управы, постановил всех срывающих работы «объявить врагами народа».
Состоялось экстренное собрание представителей Петроградского гарнизона для обсуждения вопроса о борьбе с погромами. Комиссар по борьбе с пьянством Благонравов сообщил, что его комитет принял энергичные меры против погромов, бесчинств и безобразий, организуемых контрреволюционной буржуазией. Бонч-Бруевич указал, что причиной создания Комитета по борьбе с пьянством и погромами послужили не только отдельные случаи разгрома винных складов, но и то, что за последнее время стала надвигаться забастовка швейцаров и дворников, которые, между прочим, намерены оставлять открытыми на ночь двери и ворота домов, что, безусловно, способствовало бы росту хулиганства и погромов.
Оглашая воззвание комитета, Бонч-Бруевич говорит, что пункт о возможности применения пулеметного огня для пресечения беспорядков вызван тем соображением, что люди, устраивающие погромы, — контрреволюционеры и пощады не заслуживают.
Собрание приняло революцию, одобряющую все действия комитета. Решено образовать сводные отряды из выборных сознательных солдат, организовать митинги и широкую агитацию в частях, провести учет каждого солдата в казарме и охранение входных дверей казарм, распределить все части по соответствующим участкам Петрограда и его окрестностям, вменить в обязанность ротным, командным и полковым комитетам представлять военно-революционному суду всех задержанных в пьяном виде солдат, предать полной гласности всех задержанных в пьяном виде солдат посредством напечатания в газетах, после троекратного предупреждения применять оружие, а не стрелять в воздух.
С 6 час. утра по постановлению стачечного комитета началась всеобщая забастовка дворников и швейцаров, протестующих против неудовлетворения домовладельцами их требований.
На заседании Московского Совета р. и с. депутатов Ломов (б-к) сделал доклад об Учредительном собрании и предложил резолюцию, по которой УС должно быть созвано при наличии не менее 400 депутатов, без вождей контрреволюции, с правом отзыва депутатов. Представители левых эсеров и меньшевиков выступали с критикой СНК, обвиняющей его в терроре, и за власть УС. Совет большинством голосов принял большевистскую резолюцию.
На заседании МОБ РСДРП Гб) постановлено, что Учредительное собрание в условиях диктатуры пролетариата не нужно и вредно; необходимо об этом открыто заявить в резолюции. Позиция Ломова, что вследствие неизжитых иллюзий и веры в Учредительное собрание среди масс необходим более осторожный подход к Учредительному собранию и выжидательная политика, была отклонена, но самому ему поручено делать доклад на областной конференции.
Исполнительный комитет Эстонского (Ревель) совета рабочих и воинских депутатов постановил: всех, кто произведет бывшим собственникам, арендаторам и владельцам имений или их заместителям уплату какой-либо суммы за живой или мертвый инвентарь или какую-либо иную уплату, объявить врагами народа, все уплаченные суммы вновь взыскиваются с уплативших в пользу Совета, частные лица, произведшие уплату, привлекаются к суду как за покупку краденого; должностные лица предаются суду как за растрату общественного достояния, — продавцы привлекаются как грабители.
Исполнительный комитет Совета р., с. и кр. Депутатов Новгорода избрал президиум в составе 5 человек: 3 большевика, 1 левый с.-р. и 1 меньшевик. Постановлено немедленно провести в жизнь все декреты Совета народных комиссаров; всем уездным советам предложено взять всю полноту власти в свои руки.
В Калуге недостаток продовольствия. В уездах советы р., с. и кр. депутатов признали власть Совета народных комиссаров.
В Воронеже II съезд Юго-восточных ж. д. образовал самостоятельный политический орган — «Главный революционный ж.-д. комитет». Служащие правительственных учреждений объявили трехдневную забастовку протеста против назначения ВРК своих представителей в учреждения.
В виду большой нужды в средствах Екатеринбургский Совет р. и с. депутатов обложил местных капиталистов единовременным налогом в 150 000 рублей. Налог поступает исправно.
В Верхнеудинске происходил съезд монголо-бурят Забайкальской области и Иркутской губернии. Были заслушаны доклады о народном образовании, текущем моменте и т. д. и произведены выборы Центрального национального комитета. Принят проект национального герба и флага. Выработан наказ делегатам на общесибирский съезд в Томске. Основные требования наказа: примирение борющихся сторон, создание однородно-революционно-демократического правительства, мир без аннексий и контрибуций, созыв УС и создание временной власти в Сибири.
Выработан также наказ представителям бурятского народа в Учредительное собрание. Наказ требует: народовластья в форме федеративно-демократической республики, полного отделения церкви от государства, уничтожения частной собственности на землю, признания права на областную автономию, в частности бурятского народа, упразднения сословий казаков, бурят и тунгусов Забайкальской области и распространения на них общенациональной бурятской автономии.
Перенесенный Всеукраинский съезд советов совпал по времени с созванным Центральной радой съездом селянских и войсковых рад, который также был отложен на 5 декабря. Делегаты съезда рад 4 декабря насильно взяли себе мандаты также и на съезд советов, созванный областным исполнительным комитетом советов, который должен был открыться вечером в помещении Купеческого собрания. Большинство съезда вследствие фальсификации оказалось на стороне Рады. Беспрестанный шум, угрозы радовцев расправиться с большевиками, агитация большевиков среди делегатов, попытки радовцев вступить в переговоры с большевиками — сделали невозможным открытие деловых заседаний съезда. Был объявлен перерыв.
Большевики (из областного комитета, областного Исполкома и Киевского комитета) решают съезда не открывать, а открыть частное совещание делегатов, которое и было проведено.
Экстренное заседание Киевского и краевого комитета РСДРП большевиков постановило ввиду отсутствия оружия избегать вооруженных столкновений с Центральной радой, в случае попытки Центральной рады к срыву съезда советов, уйти со съезда, на совещании делегатов съезда советов поставить вопрос о перенесении съезда в Полтаву или Харьков.
В Харькове открылась конференция РСДРП (б) Донецкого и Криворожского бассейнов. Председателем конференции избран Лутовинов, товарищами председателя — Артем (Сергеев) и Каменский.
Экстренное собрание Юзовского (Донбасс) совета р. и с. депутатов приняло резолюцию, предложенную фракцией большевиков, о недоверии Центральной раде и требовании созыва Всеукраинского съезда советов для создания украинского правительства.
50 рудников Боково-Хрустального района объявили забастовку протеста против расстрела калединцами председателя ревкома Переверзева.
В Минске открылся Всебелорусский съезд крестьян, рабочих и солдат, созванный Белорусской национальной радой. Повестка дня съезда: международное положение Белоруссии, земельный вопрос, будущее политическое устройство Белоруссии, создание краевой власти.
Комитет продовольствия совета народных комиссаров Западной Экономической Области обязал всех торговцев регулярно отчитываться перед комитетом о движении товаров в их предприятиях.
В Баку, ввиду отказа местных банков реализовать заем, просимый думой, последняя большинством 34 против 31 приняла предложение большевиков, вносившееся Шаумяном еще 14 ноября, о принудительном займе у местной буржуазии 5 000 000 рублей.
Съездом РСДРП (м-ков) большинством 58 против 5 при 20 воздержавшихся принимается резолюция по докладу Мартова о единстве партии:
«Всякому меньшинству должна быть предоставлена полная возможность отстаивать свои взгляды внутри партии и с.-д. печати. Вне партии абсолютно недопустимы самостоятельные политические выступления против решений соответствующих правомочных партийных организаций».
По вопросу о мире и перемирии принимается резолюция Дана (51 —за, 47 — против, 1 — воздержался). По докладу о рабочем контроле (Майский, Череванин) съездом принимается резолюция, признающая, что рабочий контроль порождает в среде рабочего класса анархо-синдикалистские иллюзии и что партия должна вести борьбу за государственную систему регулирования экономической жизни. Вместе с тем, партия рекомендует своим членам активно участвовать в органах рабочего контроля и уходить из них только тогда, когда рабочие перейдут к захвату фабрик.
На заседании съезда партии социалистов-революционеров, в результате длительных прений между левым и правым крылами, принимается резолюция об исключении из ПСР партии левых социалистов-революционеров, организационного совета Петроградской группы с.-р.-оборонцев, всех вошедших в состав СНК и его органов на местах, уполномоченных разными организациями на ведение сепаратных мирных переговоров с центральными державами.
Съезд принял резолюцию о задачах партии в Учредительном собрании, по которой первой задачей УС должно быть обращение к союзникам о мире, издание закона о земле, провозглашение федеративной демократической республики, установление государственного контроля над промышленностью.