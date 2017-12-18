Санкт-Петербург, 18 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 5 декабря опубликован декрет о ВСНХ. В его задачу «организация народного хозяйства и государственных финансов». ВСНХ образуется в составе: «а) Всероссийского совета рабочего контроля, б) представителей всех народных комиссариатов, в) из сведущих лиц».

Французы

Декретом СНК наркому госконтроля предоставлено в Совнаркоме право решающего голоса по вопросам политическим и совещательного — по финансово-экономическим вопросам.

Совнарком отпустил 60 миллионов рублей на дополнительное вознаграждение почтово-телеграфным служащим (впредь до выработки новых тарифов) и 1 миллион рублей на субсидирование кооперативов п.-т. служащих.

Состоялась встреча Троцкого с французским послом Нулансом по инициативе последнего. В ответ на указание Троцкого о недопустимости поддержки Рады офицерами французской миссии, находящимися на Украине, Нуланс заявил, что офицеры не вмешиваются и не будут вмешиваться во внутреннюю борьбу России и Украины. Присутствие на Украине офицеров «объясняется часто делавшимися различными русскими правительствами приглашениями наблюдать за формированием национальной украинской армии».

Опубликовано распоряжение наркома по внутренним делам Петровского о том, что выезд из мест постоянного жительства граждан неприятельских стран разрешается только с ведома и согласия местных советов.

Впредь до разрешения ВЦИКом вопроса о форме управления министерством путей сообщения, Викжель постановил поручить управление коллегии под председательством Крушинского (л. с.-р.) и 3 представителей от Викжеля, 2 от СНК и по одному от Виквода, Викшосса и Союза речников и моряков торгового флота. Коллегия ответственна перед ВЦИК.

В результате беседы представителей Белорусского областного комитета, в лице 70 делегатов-белорусов Всероссийского крестьянского съезда, с наркомом по национальным делам Сталиным, представители Комитета вошли в наркомнац на условиях, что краевая власть в Белоруссии принадлежит Краевому совету р., с. и кр. депутатов, который должен быть избран на краевом съезде. Последний созывается от имени Совета и областного комитета. Должна произойти немедленная передача без выкупа всех помещичьих земель земельным комитетам.

При наркомнаце организован Белорусский отдел, который должен работать в контакте с советскими организациями в Минске. Одновременно, Совнарком и ВРК Западной области и фронта в воззвании «к трудящимся всех народов России» разоблачают политику национально-шовинистических организаций Белоруссии, главным образом в связи с их попытками создания национальных полков. Воззвание разъясняет национальную политику советской власти и призывает все народы России сплотиться вокруг этой власти.

Pastvu.com Минск. Митинг на площади у вокзала

На заседании левой части II Всероссийского съезда крестьянских депутатов (правая часть, ушедшая со съезда, заседает на Фонтанке) Спиридонова предлагает открыть прения по вопросу об ультиматуме правых: выборы президиума по областям и фракциям и недопущение арестов членов Учредительного собрания. Большинство выступавших высказались за отклонение этих требований. Съезд единогласно решает выслушать представителя от правых как члена съезда, а не как делегата правых. Затем съезд заслушивает доклад Камкова (л. с.-р.) о войне и мире.

«Для нас, представителей интернациональных социалистов, было ясно, что русская революция параллельно своей главной цели — свержению самодержавия — имеет еще одну задачу: борьбу за международный мир. В войне, где народ своими руками делал чужое дело, русская революция пробила огромную брешь. У буржуазии была своя задача: изобразить русскую революцию как восстание во имя победоносной войны, и поэтому, несмотря на явно выраженную волю народа, она продолжала все время посылать тайные телеграммы, в которых уверяла, что народ будет вести войну до разгрома германского империализма. В самой демократии было оборонческое крыло, согласное с лозунгами советов, искренне желавшее демократического мира, но своей практикой и делами эти социалисты-оборонцы губили эти лозунги, губили и дело мира. II Всероссийский съезд советов не словами, а делом нанес удар войне».

По предложению крестьянина Федотова, делегата Самарской губернии, съезд постановляет включить трех членов съезда, крестьян, в состав мирной делегации. В заключение съезд подтверждает резолюцию о мире, предложенную Троцким на заседании 3 декабря (367 — за и 4 воздержались).

Согласно приказу Верховной морской коллегии, Центральный комитет Балтийского флота «Центробалт» вступил в управление Балтийским флотом (Кронштадт).

В ночь на 5 декабря все штабы на Румынском и Юго-западном фронте вместе со всеми техническими аппаратами, телеграфом и радиотелеграфом были заняты украинскими войсками. Румынский и Юго-западный фронты объединены в один общий Украинский фронт под командой генерала Щербачева.

На заседании ЦК большевиков совместно с членами Учредительного собрания постановлено, чтобы большевики — члены УС, находящиеся в Петрограде, не уезжали. Исключение допускается только для москвичей и для всех тех, кто уезжает на расстояние не более суток езды от Петрограда.

Петроградский ВРК вынес постановление о самоликвидации:

«ВРК, выполнив свои боевые задачи в дни Петроградской революции и считая, что дальнейшие работы ВРК должны быть переданы отделу по борьбе с контрреволюцией при ВЦИК советов р., с. и кр. депутатов, постановляет: ликвидировать все отделы, работающие при ВРК, и все дела передать в. соответствующие отделы ВЦИК, Совета народных комиссаров и Петроградского и районных советов р. и с. депутатов.»

В Петрограде

ВРК постановил обратиться в СНК с предложением перевести бывшего царя Николая Романова с семьей в Кронштадт.

Исполком Петроградского совета р. и с. депутатов, заслушав сообщение о готовящейся забастовке работников продовольственного отдела Петроградской городской управы, постановил всех срывающих работы «объявить врагами народа».

Состоялось экстренное собрание представителей Петроградского гарнизона для обсуждения вопроса о борьбе с погромами. Комиссар по борьбе с пьянством Благонравов сообщил, что его комитет принял энергичные меры против погромов, бесчинств и безобразий, организуемых контрреволюционной буржуазией. Бонч-Бруевич указал, что причиной создания Комитета по борьбе с пьянством и погромами послужили не только отдельные случаи разгрома винных складов, но и то, что за последнее время стала надвигаться забастовка швейцаров и дворников, которые, между прочим, намерены оставлять открытыми на ночь двери и ворота домов, что, безусловно, способствовало бы росту хулиганства и погромов.

Оглашая воззвание комитета, Бонч-Бруевич говорит, что пункт о возможности применения пулеметного огня для пресечения беспорядков вызван тем соображением, что люди, устраивающие погромы, — контрреволюционеры и пощады не заслуживают.

Собрание приняло революцию, одобряющую все действия комитета. Решено образовать сводные отряды из выборных сознательных солдат, организовать митинги и широкую агитацию в частях, провести учет каждого солдата в казарме и охранение входных дверей казарм, распределить все части по соответствующим участкам Петрограда и его окрестностям, вменить в обязанность ротным, командным и полковым комитетам представлять военно-революционному суду всех задержанных в пьяном виде солдат, предать полной гласности всех задержанных в пьяном виде солдат посредством напечатания в газетах, после троекратного предупреждения применять оружие, а не стрелять в воздух.

С 6 час. утра по постановлению стачечного комитета началась всеобщая забастовка дворников и швейцаров, протестующих против неудовлетворения домовладельцами их требований.

На заседании Московского Совета р. и с. депутатов Ломов (б-к) сделал доклад об Учредительном собрании и предложил резолюцию, по которой УС должно быть созвано при наличии не менее 400 депутатов, без вождей контрреволюции, с правом отзыва депутатов. Представители левых эсеров и меньшевиков выступали с критикой СНК, обвиняющей его в терроре, и за власть УС. Совет большинством голосов принял большевистскую резолюцию.

На заседании МОБ РСДРП Гб) постановлено, что Учредительное собрание в условиях диктатуры пролетариата не нужно и вредно; необходимо об этом открыто заявить в резолюции. Позиция Ломова, что вследствие неизжитых иллюзий и веры в Учредительное собрание среди масс необходим более осторожный подход к Учредительному собранию и выжидательная политика, была отклонена, но самому ему поручено делать доклад на областной конференции.

Исполнительный комитет Эстонского (Ревель) совета рабочих и воинских депутатов постановил: всех, кто произведет бывшим собственникам, арендаторам и владельцам имений или их заместителям уплату какой-либо суммы за живой или мертвый инвентарь или какую-либо иную уплату, объявить врагами народа, все уплаченные суммы вновь взыскиваются с уплативших в пользу Совета, частные лица, произведшие уплату, привлекаются к суду как за покупку краденого; должностные лица предаются суду как за растрату общественного достояния, — продавцы привлекаются как грабители.

Манифестация эстонцев на набережной реки Мойки

Исполнительный комитет Совета р., с. и кр. Депутатов Новгорода избрал президиум в составе 5 человек: 3 большевика, 1 левый с.-р. и 1 меньшевик. Постановлено немедленно провести в жизнь все декреты Совета народных комиссаров; всем уездным советам предложено взять всю полноту власти в свои руки.

В Калуге недостаток продовольствия. В уездах советы р., с. и кр. депутатов признали власть Совета народных комиссаров.

В Воронеже II съезд Юго-восточных ж. д. образовал самостоятельный политический орган — «Главный революционный ж.-д. комитет». Служащие правительственных учреждений объявили трехдневную забастовку протеста против назначения ВРК своих представителей в учреждения.

В виду большой нужды в средствах Екатеринбургский Совет р. и с. депутатов обложил местных капиталистов единовременным налогом в 150 000 рублей. Налог поступает исправно.

В Верхнеудинске происходил съезд монголо-бурят Забайкальской области и Иркутской губернии. Были заслушаны доклады о народном образовании, текущем моменте и т. д. и произведены выборы Центрального национального комитета. Принят проект национального герба и флага. Выработан наказ делегатам на общесибирский съезд в Томске. Основные требования наказа: примирение борющихся сторон, создание однородно-революционно-демократического правительства, мир без аннексий и контрибуций, созыв УС и создание временной власти в Сибири.

Выработан также наказ представителям бурятского народа в Учредительное собрание. Наказ требует: народовластья в форме федеративно-демократической республики, полного отделения церкви от государства, уничтожения частной собственности на землю, признания права на областную автономию, в частности бурятского народа, упразднения сословий казаков, бурят и тунгусов Забайкальской области и распространения на них общенациональной бурятской автономии.

Перенесенный Всеукраинский съезд советов совпал по времени с созванным Центральной радой съездом селянских и войсковых рад, который также был отложен на 5 декабря. Делегаты съезда рад 4 декабря насильно взяли себе мандаты также и на съезд советов, созванный областным исполнительным комитетом советов, который должен был открыться вечером в помещении Купеческого собрания. Большинство съезда вследствие фальсификации оказалось на стороне Рады. Беспрестанный шум, угрозы радовцев расправиться с большевиками, агитация большевиков среди делегатов, попытки радовцев вступить в переговоры с большевиками — сделали невозможным открытие деловых заседаний съезда. Был объявлен перерыв.

Большевики (из областного комитета, областного Исполкома и Киевского комитета) решают съезда не открывать, а открыть частное совещание делегатов, которое и было проведено.

Экстренное заседание Киевского и краевого комитета РСДРП большевиков постановило ввиду отсутствия оружия избегать вооруженных столкновений с Центральной радой, в случае попытки Центральной рады к срыву съезда советов, уйти со съезда, на совещании делегатов съезда советов поставить вопрос о перенесении съезда в Полтаву или Харьков.

Митинг перед зданием Городской думы в Киеве

В Харькове открылась конференция РСДРП (б) Донецкого и Криворожского бассейнов. Председателем конференции избран Лутовинов, товарищами председателя — Артем (Сергеев) и Каменский.

Экстренное собрание Юзовского (Донбасс) совета р. и с. депутатов приняло резолюцию, предложенную фракцией большевиков, о недоверии Центральной раде и требовании созыва Всеукраинского съезда советов для создания украинского правительства.

50 рудников Боково-Хрустального района объявили забастовку протеста против расстрела калединцами председателя ревкома Переверзева.

В Минске открылся Всебелорусский съезд крестьян, рабочих и солдат, созванный Белорусской национальной радой. Повестка дня съезда: международное положение Белоруссии, земельный вопрос, будущее политическое устройство Белоруссии, создание краевой власти.

Комитет продовольствия совета народных комиссаров Западной Экономической Области обязал всех торговцев регулярно отчитываться перед комитетом о движении товаров в их предприятиях.

В Баку, ввиду отказа местных банков реализовать заем, просимый думой, последняя большинством 34 против 31 приняла предложение большевиков, вносившееся Шаумяном еще 14 ноября, о принудительном займе у местной буржуазии 5 000 000 рублей.

Съездом РСДРП (м-ков) большинством 58 против 5 при 20 воздержавшихся принимается резолюция по докладу Мартова о единстве партии:

«Всякому меньшинству должна быть предоставлена полная возможность отстаивать свои взгляды внутри партии и с.-д. печати. Вне партии абсолютно недопустимы самостоятельные политические выступления против решений соответствующих правомочных партийных организаций».

По вопросу о мире и перемирии принимается резолюция Дана (51 —за, 47 — против, 1 — воздержался). По докладу о рабочем контроле (Майский, Череванин) съездом принимается резолюция, признающая, что рабочий контроль порождает в среде рабочего класса анархо-синдикалистские иллюзии и что партия должна вести борьбу за государственную систему регулирования экономической жизни. Вместе с тем, партия рекомендует своим членам активно участвовать в органах рабочего контроля и уходить из них только тогда, когда рабочие перейдут к захвату фабрик.

На заседании съезда партии социалистов-революционеров, в результате длительных прений между левым и правым крылами, принимается резолюция об исключении из ПСР партии левых социалистов-революционеров, организационного совета Петроградской группы с.-р.-оборонцев, всех вошедших в состав СНК и его органов на местах, уполномоченных разными организациями на ведение сепаратных мирных переговоров с центральными державами.

Съезд принял резолюцию о задачах партии в Учредительном собрании, по которой первой задачей УС должно быть обращение к союзникам о мире, издание закона о земле, провозглашение федеративной демократической республики, установление государственного контроля над промышленностью.