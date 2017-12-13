Ярославль, 13 декабря, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Активисты отравили обращение в Министерство образования и науки и в правительство Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Нет школы — нет и новостроек

В 2012 году школу №53 на улице Большой Федоровской закрыли из-за аварийного состояния. Местные власти обещали построить новую. В департаменте организации строительства и жилищной политики мэрии уверяли, что к началу 2017 года будет готов проект по строительству. Его финансирование пойдет из внебюджетного источника — прибыли предприятия «Ярославльзаказчик».

Но скоро наступит 2018, а школы все нет и нет. Живущие в районе бывшей школы люди вынуждены водить детей в другие учебные заведения, куда добираться надо с пересадками.

«Мы обращались в мэрию и нам показали, что в районе этой школы будет строиться большое количество многоквартирных и частных домов. И школа в этом районе очень нужна. Пока же на месте бывшей школы собираются бомжи. Мы обращались во все инстанции и требовали, чтобы полиция не допускала устройства ночлежки в этом месте и просили построить там новую школу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член общественной организации «Неравнодушный Ярославль» Павел Потапов.

Во всех инстанциях, куда писали активисты, им сообщали, что на месте бывшей школы №53 построят новую, однако конкретные сроки чиновники не указывали.

«После полученных нами многочисленных отписок городской власти о неопределенных по срокам, но якобы планируемых мероприятиях по постройке новой школы, в условиях динамично разрастающегося района мы, жители, отправили официальное обращение с рядом законных требований в Минобрнауки и правительство Ярославской области», — сказал Павел Потапов.

В своем обращении жители потребовали приостановить строительство домов в непосредственной близости от места, где чиновники обещали построить школу до тех пор, пока не будет готово учебное заведение.