Бишкек, 13 декабря, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о сотрудничестве в области налогового законодательства, сообщили 13 декабря в пресс-службе главы Киргизии.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Данный закон был принят парламентом республики 7 декабря 2017 года.

Соглашение направлено на обеспечение координации совместных действий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в налоговой сфере.

Соглашение также определяет единый подход к решению проблем, которые возникают при международном налогообложении.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан хочет принять участие в строительстве в Киргизии ГЭС «Камбарта-1». По словам премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, республика должна построить электростанцию совместно с Узбекистаном.

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