Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило соглашение между Петербургом и Ленобластью об обращении с отходами производства и потребления, передает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM. Таким образом завершилось формирование региональной законодательной базы в сфере обращения с бытовым мусором.

Мусорные контейнеры

Как заметил председатель комитета Заксобрания по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»), Петербург сможет вывозить порядка 1 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) на территорию Ленобласти. При том, что всего в Петербурге, по подсчетам экспертов, ежегодно образуется от 1,7 млн тонн ТКО.

«Соглашение необходимо для того, чтобы региональный оператор мог работать как на территории Петербурга, так и на территории Ленобласти, где находится значительная часть полигонов», — добавил депутат.

Ранее Заксобрание приняло поправки в Экологический кодекс Петербурга, которые определили порядок заключения соглашения с региональным оператором, а также содержание самого соглашения.

По словам Четырбока, новый механизм обеспечит тотальный контроль над коммунальными отходами во всём городе, начиная от контейнерной площадки во дворе дома и заканчивая полигонами. Это позволит избавить Петербург от несанкционированных свалок коммунальных отходов, а также сделать саму систему обращения с мусором прозрачной и предсказуемой.

Напомним, областные чиновники ранее заявили, что от деятельности жителей и предприятий Петербурга в год образуется до 2 млн тонн твердых бытовых отходов, и 90% из них складируют на территории Ленобласти. Сейчас в Ленобласти насчитывается 1 тыс. 677 несанкционированных свалок общим объемом 1,7 млн кубометров. Почти весь объем поровну делят между собой три района — Всеволожский, Кировский и Волховский. Наиболее неблагоприятные места находятся на границе с северной столицей. При этом Ленобласть готова ужесточить нормативы для мусорных полигонов, увеличив санитарные нормы вдвое для всех типов свалок.

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В середине ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести обязательный сбор за утилизацию отходов со всех граждан, имеющих собственность на территории региона, включая дачников из Санкт-Петербурга.