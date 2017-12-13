Курск, 13 декабря, 2017, 16:41 — ИА Регнум. В Курскую область поступило свыше восьми миллионов рублей из Президентского фонда на приобретение музыкальных инструментов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Скрипки

Почти половина этой суммы уже освоена: закуплено 14 инструментов на 4,18 млн рублей. Для Курского музыкального колледжа имени Г. В. Свиридова приобрели современное фортепиано Yamaha, аккордеон и баян.

Исполнять музыкальные произведения на новых аккордеоне и баяне будут и учащиеся Курского колледжа культуры. Для учеников детских школ искусств №7 и №9 в Курске поступили фортепиано и аккордеон. Для детей из Тёткинской и Кшенской ДШИ куплено фортепиано Yamaha и баян.

Оставшиеся средства из президентского фонда в ближайшее время будут направлены на закупку музыкальных инструментов в Суджанский техникум искусств и Курский музыкальный колледж им. Г. В. Свиридова. В пресс-службе отметили, что все образовательные учреждения укомплектованы необходимыми музыкальными инструментами, но со временем они требуют обновления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября стало известно, что регион также получит из Президентского фонда 73 млн 364,2 тыс. рублей на новое оборудование объектов спорта и медицины. На эти деньги планируется установить в городском родильном доме современную систему вентиляции легких и открытую реанимацию для новорожденных, в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и детскую больницу №2 — закупить аппараты, которые помогут больным дышать самостоятельно, в перинатальный центр и областную клиническую больницу — ультразвуковые системы для трехмерного сканирования пациента в режиме реального времени. А спортивная школа зимних видов спорта получит машину для заливки льда за 8 млн рублей.