Душанбе, 13 декабря, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Закрыть один пропускной пункт и перекрыть движение по пяти мостам через реку Пяндж на таджикско-афганской границе решили власти Таджикистана, сообщает сегодня, 13 декабря, радио «Озоди».

Граница

Ограничение движения коснулось приграничных районов Горно-Бадахшанской автономной области и района Шамсиддини Шохин (бывший Шуроабадский район). А также прекращено движение грузовых автомобилей через КПП в Фархорском районе. По данным администрации Хатлонской области, закрыт участок границы от района Шамсиддини Шохин до Горного Бадахшана временно и из соображений безопасности после боестолкновения группы афганских наркоконтрабандистов с таджикскими пограничниками.

«Мы сейчас ведем переговоры с таджикской стороной по поводу открытия границы. Это важно для жителей провинции, так как в это время года из-за обильного снегопада добраться в центральную часть Афганистана практически невозможно. Обычно осенью и зимой мы покупаем продовольствие только в Таджикистане», — цитирует интернет-издание слова губернатора афганской провинции Бадахшан Ахмада Файсала Бекзода.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 декабря в результате перестрелки с контрабандистами, незаконно пересекавшими государственный рубеж Таджикистана, был убит командир воинской части полковник Хайриддин Ахтамов. Также ранены четверо военнослужащих. В связи с этим инцидентом Таджикистан направил Афганистану официальную ноту с требованием задержать преступников, которые скрылись на афганской территории, а также принять меры по укреплению границы во избежание повторения трагических происшествий.

Напомним, протяженность таджикско-афганской границы составляет 1344 км, ежегодно фиксируются десятки нарушений госрубежей, в том числе с применением оружия. За девять месяцев 2017 года на границе, по данным пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, произошло 26 боестолкновений, в результате были нейтрализованы 13 наркоконтрабандистов, один нарушитель границы получил ранения, 19 задержаны.