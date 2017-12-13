Москва, 13 декабря, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев может войти в совет директоров компании «Транснефть». Для дополнительной кандидатуры члена совета необходимо внести изменения в устав компании.

Kremlin.ru Валерий Шанцев

Соответствующие рекомендации содержатся в директиве правительства РФ, с которой ознакомились «Ведомости». Также подписание директивы подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия МедведеваНаталья Тимакова.

В настоящее время в состав совета входят восемь человек. Согласно проекту директивы внеочередному собранию акционеров «Транснефти» предложено внести изменения в устав компании, увеличив количество членов совета директоров до девяти человек.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения «необходимы в целях повышения эффективности корпоративного управления «Транснефтью».

Кроме Шанцева, в новый совет предложены кандидатуры членов настоящего совета: министр энергетики РФ Александр Новак, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг и президент «Транснефти» Николай Токарев — все указанные кандидатуры номинированы от государства. Также трое независимых директоров: экс-президент «Башнефти» Александр Корсик, председатель совета директоров «Совкомфлота» Илья Клебанов, президент Союза нефтепромышленников Геннадий Шмаль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года Валерий Шанцев был официально уволен с поста губернатора Нижегородской области по собственному желанию указом президента РФ.

Он руководил областью 12 лет — с 2005 года. Сперва он был назначен на пост губернатора по представлению президента Владимира Путина.

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В 2010 году президент Дмитрий Медведев снова назначил Шанцева руководить Нижегородской областью. В 2014 году Шанцев вновь занял кресло губернатора, выиграв всенародные выборы, набрав 86% голосов.

На прощальном брифинге Шанцев сказал, что с новым местом работы пока не определился, но без дела сидеть не собирается. В качестве возможных вариантов дальнейшего трудоустройства Шанцев назвал Совет Федерации или какую-то госкорпорацию.