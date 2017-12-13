В Белоруссии заявили о войне, Россия приручила Ближний Восток: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Обсуждению не подлежит: в Москве прокомментировали слова Тиллерсона о Крыме;
- Верх мечтаний: благодаря кому Россия стала ключевым игроком на Ближнем Востоке;
- Глобальная мировая война: Белоруссия не осталась в стороне;
- До единогласия далеко: о ситуации с размещением миротворцев в Донбассе;
- Реальные сроки: в России принят закон о тюремных сроках для живодёров.