Ярославль, 13 декабря, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области обещает полностью погасить долги по господдержке перед сельхозпроизводителями в начале 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, с просьбой погасить долги на заседании бюджетного комитета обратился депутат Владимир Ермилов, назвав сумму задолженности в 182 млн рублей. Как сообщили в департаменте, из 1,8 млрд, запланированных на этот год, бюджетополучателям перечислено 1,53 млрд или 87%. То есть общая сумма невыплаченных средств из областного и федерального бюджета составляет 237 млн.

«Оставшиеся федеральные средства в сумме 53 млн. рублей будут направлены в ближайшее время. Из оставшихся областных средств до конца декабря 2017 года будет направлено 103 млн рублей, и есть вероятность, что 55 млн рублей будут профинансированы в начале 2018 года», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.