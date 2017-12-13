Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Глава муниципального образования город Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга), депутат городского муниципального совета Колпино Вадим Иванов приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение вынес 13 декабря Красносельский районный суд Санкт-Петербурга.

Amic.ru Места лишения свободы

Иванов обвинялся по части 3 статьи 162 УК РФ — «разбой группой лиц в крупном размере» — за преступление, совершенное им вместе с сообщниками в 2003 году. Процесс вызвал общественный резонанс в Петербурге.

Гособвинение просило назначить подсудимому именно такое наказание, какое и вынес в итоге суд. Защита утверждала, что обвинение не смогло доказать вину подсудимого, и просило у суда Иванова оправдать.

«Также суд удовлетворил гражданские иски о возмещении материального вреда на сумму 370 000 рублей, и морального вреда на сумма 400 000 рублей», — добавили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установлено следствием и судом, 4 октября 2003 года в подъезде дома по улице Маршала Захарова в Петербурге Иванов и его подельник, угрожая пистолетом, избили женщину и мужчину и похитили у них денежные средства — 46 тыс. долл. США, эквивалентных на тот момент более 1,4 млн рублей. Затем они скрылись на автомобиле под управлением еще одного соучастника.

Один из участников разбоя в 2013 году, находясь под следствием по другому делу, дал показания, которые вывели на Вадима Иванова, успевшего к тому времени сделать карьеру. Глава Колпино был задержан 29 сентября 2016 года и арестован судом. Его полномочия на посту главы муниципалитета были приостановлены.

Находясь в «Крестах», Вадим Иванов заявил, что его якобы «заказало мусорное лобби», связывал свои беды с полигоном «Красный Бор», однако общественные активисты-экологи опровергли эту версию.

Как отмечает прокуратура Санкт-Петербурга, Вадим Иванов свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Соучастники преступления 2003 года ранее были осуждены к различным срокам лишения свободы.