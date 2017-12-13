Москва, 13 декабря, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Установленный решением Совбеза ООН режим оказания гуманитарной помощи в Сирии должен быть пересмотрен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявила официальный представитель МИД РВ Мария Захарова на брифинге.

Минобороны России Гуманитарная помощь. Сирия

«В контексте позитивного развития ситуации в Сирии считаем необходимым вести дело к поэтапному свёртыванию установленного решением Совбеза режима. Он создавался в совершенно иных условиях конфликта и носил, можно сказать, экстренный характер. Он ущемлял и продолжает ущемлять суверенитет Сирии, создаёт крайне нежелательный прецедент в международных подходах к оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, по российской оценке, сейчас этот режим фактически работает на раздел Сирии, что противоречит резолюции Совета Безопасности», — заявила Захарова.

Этот режим был введён резолюцией №21−65 Совбеза ООН в условиях острой фазы вооружённого конфликта, «когда правительство Сирии не контролировало обширные территории, и иных способов оказать гуманитарное содействие гражданскому населению этих районов просто не существовало», подчеркнула дипломат

Резолюция, в частности, санкционировала гуманитарный доступ через приграничные пункты на турецкой, иорданской и иранской границах без получения согласия властей в Дамаске, но при их заблаговременном уведомлении.

Кроме того, был учреждён механизм инспекций, призванный контролировать в приграничной зоне гуманитарный характер следующих в Сирию грузов по линию ООН, который, однако, не отслеживает распределение помощи на сирийской территории, из-за чего груз часто попадал в руки воевавшей с правительством оппозиции, добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в настоящее время обсуждение вопроса о продлении установленного в 2014 году особого режима доставки гуманитарной помощи по линии Организации в Сирию через границы соседних стран активно продолжается.