Режим гуманитарной помощи в Сирии создаёт нежелательный прецедент — МИД РФ
Москва, 13 декабря, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Установленный решением Совбеза ООН режим оказания гуманитарной помощи в Сирии должен быть пересмотрен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявила официальный представитель МИД РВ Мария Захарова на брифинге.
«В контексте позитивного развития ситуации в Сирии считаем необходимым вести дело к поэтапному свёртыванию установленного решением Совбеза режима. Он создавался в совершенно иных условиях конфликта и носил, можно сказать, экстренный характер. Он ущемлял и продолжает ущемлять суверенитет Сирии, создаёт крайне нежелательный прецедент в международных подходах к оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, по российской оценке, сейчас этот режим фактически работает на раздел Сирии, что противоречит резолюции Совета Безопасности», — заявила Захарова.
Этот режим был введён резолюцией №21−65 Совбеза ООН в условиях острой фазы вооружённого конфликта, «когда правительство Сирии не контролировало обширные территории, и иных способов оказать гуманитарное содействие гражданскому населению этих районов просто не существовало», подчеркнула дипломат
Резолюция, в частности, санкционировала гуманитарный доступ через приграничные пункты на турецкой, иорданской и иранской границах без получения согласия властей в Дамаске, но при их заблаговременном уведомлении.
Кроме того, был учреждён механизм инспекций, призванный контролировать в приграничной зоне гуманитарный характер следующих в Сирию грузов по линию ООН, который, однако, не отслеживает распределение помощи на сирийской территории, из-за чего груз часто попадал в руки воевавшей с правительством оппозиции, добавила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в настоящее время обсуждение вопроса о продлении установленного в 2014 году особого режима доставки гуманитарной помощи по линии Организации в Сирию через границы соседних стран активно продолжается.