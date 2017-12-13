Москва, 13 декабря, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Законопроект, компенсирующий пенсионерам средства, которые они недополучили из-за разовой выплаты, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Мы предлагаем выплатить им все те деньги, которые они недополучили с 2015 года, пока наше правительство «выправляло экономику» и принимало «антикризисные» решения об усеченной индексации пенсий», — сообщил Миронов.

Официальная инфляция по итогам 2015 года составила 12,9%, однако в 2016 году пенсии были проиндексированы всего на 4%. В 2017 году выплаты повышают по уровню инфляции, на 5,4%.

Предлагается произвести перерасчет страховых пенсий и доплатить «пожилым гражданам те официальные проценты, которые им положены», отметил парламентарий.

«Это повышение на 12,9% и 5,4%, которого лишились работающие пенсионеры за два года. И недоиндексация в 8,9% в 2016 году всем остальным», — сказал он.

По подсчетам авторов законопроекта, на необходимые выплаты потребуется 963,1 млрд рублей. Средства предлагается выделить из бюджета Пенсионного фонда.