Калуга, 13 декабря, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, поздравления принимали сотрудники калужского управления ЗАГС. В этот день отмечается 100-летие органов ЗАГС Российской Федерации и 10-летие управления ЗАГС города Калуги.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил сотрудников управления ЗАГС

Поздравил работников управления и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Сегодня трудно представить современную жизнь без вашей деятельности, — заявил он. — Именно к вам обращаются люди по самым радостным и приятным поводам: создание семьи и рождение детей, ни одно торжественное и счастливое событие в калужских семьях не проходит без вашего участия. Благодаря последовательной, твердой социальной политике в Калуге увеличивается количество заключаемых браков, рождаемость, количество многодетных семей, улучшается демографическая ситуация. За десять лет управлением ЗАГС города Калуги была налажена чёткая работа, появились замечательные традиции: чествования многодетных семей, юбиляров супружеской жизни, поздравления молодых родителей. Уверен, что ваш творческий потенциал, ответственность и впредь будут служить повышению престижа семьи и укреплению непреходящих семейных ценностей. Примите искреннюю признательность за самоотверженный труд и бережное отношение к традициям народа, за доброту и внимательность к окружающим вас людям».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов также отметил, что расцвет работы калужского ЗАГСа наступил в те времена, когда управление возглавлял Валерий Буравцов, ушедший из жизни в октябре 2014 года.

Он был одним из инициаторов реконструкции дома Теренина, в котором сейчас размещается Дворец бракосочетаний. Валерий Буравцов поддержал идею главного калужского архитектора Евгения Голышева разбить на пустыре возле Дворца бракосочетаний сквер, получивший название сквер Молодоженов, и сам вместе с новобрачными посадил в деревья и в этом сквере, и на аллее Молодоженов в сквере Матери на Правобережье. Именно он был одним из инициаторов установки в сквере у храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) памятника покровителям семьи Петру и Февронии Муромским. С его легкой руки в Калуге появилось «Дерево счастья» и «Скамья примирения». Валерий Буравцов положил начало традиции проведения в Калуге парада невест и реанимировал несколько забытых русских обрядов, в частности, обряд имянаречения. При нем была значительно упрощена процедура регистрации новорожденных, которых теперь можно зарегистрировать непосредственно в роддоме.

Сотрудникам управления ЗАГС были вручены почётные грамоты.