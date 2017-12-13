Москва, 13 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. «Главный герой» выставки — детеныш шерстистого носорога Саша, который будет впервые представлен широкой аудитории. Это единственный в мире шерстистый носорог такой сохранности, у которого уцелели мягкие ткани и шерсть. Как сообщает АО «Сахамедиа», также на выставке можно будет увидеть такие редкие экспонаты, как скелет шерстистого мамонта, хижину древнего человека, черепа пещерного льва, бурого медведя, шерстистого носорога, мозг мамонта Юки.

АО «Сахамедиа» Детеныш шерстистого носорога Саша будет впервые представлен широкой аудитории

Детеныш шерстистого носорога был найден в Абыйском районе на северо-востоке Якутии осенью 2014 года. Зимой 2015 года его передали Академии наук Якутии. Геологический возраст носорога составляет 33 тыс. лет. Находка названа в честь обнаружившего ее жителя Абынского улуса Александра Бандерова.

Это первый ископаемый шерстистый носорог, у которого настолько хорошо сохранилась шерсть, что ученые смогли установить расцветку вымерших животных.

Выставка начнет свою работу в 10 утра 15 декабря и продлится до 7 вечера 17 декабря. Торжественная церемония открытия Дней Якутии в Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию со дня образования Якутской АССР и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), состоится в 16 часов 15 декабря. Как ожидается, участие в ней примет глава Якутии Егор Борисов. Он же откроет III этап Кубка мира по мас-рестлингу на призы Ил Дархана Республики Саха (Якутия) в субботу, 16 декабря, в 13:30. Все эти мероприятия пройдут в ЦВК «Экспоцентр».