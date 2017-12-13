Москва, 13 декабря, 2017, 16:59 — ИА Регнум. 15 декабря в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится пресс-конференция самовыдвиженца в кандидаты в президенты Российской Федерации Олега Владимировича Сидорова, предпринимателя, общественного и политического деятеля, на которой будет сделано программное заявление.

Основной тезис мероприятия: «Благополучие и процветание граждан — величие России».

Олег Владимирович родился в 1970 году в г. Владивостоке Приморского края и там же получил первое, техническое образование по специализации судокорпусостроение. Трудовую деятельность начал с 16 лет, далее работал по специальности. Переехал в Москву в 1997 году. Получил образование в нескольких вузах Москвы, в том числе в академии им. Г.В. Плеханова, Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, РАНХ и ГС при президенте РФ. Имеет техническое, экономическое и управленческое образование. Участвует в политической деятельности с 2010 года. В 2014—1015 гг. был лидером партии «Гражданская Сила». Привёл партию к участию в выборах в Государственную думу РФ 2016 г. без сбора подписей. Выступал на пленарном заседании ГД РФ, посвящённом промышленной политике, также неоднократно выступал на заседаниях совета непарламентских партий при председателе ГД РФ. С 2017 г. президент «Сидоров-Фонд». Женат, имеет дочь.

В пресс-конференции также примут участие:

Мусин Александр Янович — выпускник детского дома, инвалид, правозащитник, заместитель руководителя благотворительного Фонда «Вознеси Сердце».

Марченко Олег Степанович — академик МАИНБ, эксперт ООН, ФАО и ОЭСР, профессор.

Сазанович Александр Николаевич — профессор, доктор технических наук.

Кертанов Руслан Александрович — профессор, кандидат политических наук.

Начало мероприятия в 12:00.

Регистрация гостей и участников с 11:30

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