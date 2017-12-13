Омск, 13 декабря, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков 12 декабря спустился в недостроенное омское метро. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, руководитель региона побывал в подземке, чтобы оценить состояние и степень готовности объектов.

Omskportal.ru Так выглядит недостроенное омское метро в декабре 2017 года

Бурков взял с собой нового мэра Омска Оксану Фадину. Также в обсуждении перспектив омского долгостроя приняли участие депутаты и эксперты, дирекция метрополитена. Рабочее совещание прошло на перроне станции «Библиотека им А. С. Пушкина».

Согласно озвученным данным, в строительство всех объектов, включая метромост через Иртыш, в общей сложности уже вложено 14 млрд рублей. А на завершение и ввод всех сооружений требуется ещё порядка 22 млрд рублей.

«По результатам переговоров в Минтрансе РФ мы не видим возможностей для получения финансирования из федерального бюджета. Метро в регионах строят, но за счёт собственных средств. Омская область в последний раз получала деньги на строительство метро в 2015 году. Тему возобновления финансирования можно будет снова поднять, но не в перспективе 2018 и 2019 года, а вопросы безопасности мы должны решить в кратчайшие сроки», — прокомментировал Александр Бурков.

Фадина с Бурковым согласилась. Она отметила, что «задача текущего дня — реализация мероприятий, которые в первую очередь обеспечат безопасность».

«Если говорить о вопросах стратегического развития мегаполиса, то финансирование сегодня востребовано в других, не менее важных направлениях», — резюмировала Оксана Фадина.

Уточняется, что власти региона обязаны предусмотреть средства на консервацию станций «Заречная» и «Кристалл». В связи с этим облправительство обратилось в Законодательное собрание региона с просьбой утвердить выделение из бюджета на 2018 год 800 млн рублей «для выполнения полного объёма мероприятий по подготовке и проведению консервации».

Глава региона поручил создать межведомственную комиссию, которая должна проанализировать дальнейшее использование станционных комплексов.

«Мы видим достаточно готовый объект, если говорить о станции «Библиотека Пушкина». В большой степени готовности и 5,5 км тоннеля. Что делать: думать о строительстве легкого метро или скоростного трамвая. И по какой технологии. Без участия профессионалов — архитекторов, строителей, транспортников — этот вопрос мы не решим. Нам нужны научно и экономически обоснованные рекомендации», — подытожил врио губернатора.

По мнению председателя общественного совета министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, члена Общественной палаты Омской области Анатолия Адабира, омичам метро необходимо.

«Я считаю, что омичам необходимо метро, может быть, не в таких объёмах, как изначально задумывалась. Но, по крайней мере, связать левый берег Омска с правым нужно. Тем более трамваи на левый берег убрали. Да, омское метро — это долгострой. Однако надежда на его достройку есть. Я рад, что Александр Бурков обратил внимание на наше метро. При такой готовности объекта замораживать его нельзя. Основные магистрали хотя бы надо делать», — считает он.

На вопрос, почему при бывшем губернаторе Омской области Викторе Назарове (руководил регионом с 2012 года, ушёл в отставку в октябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ) не произошло существенных подвижек в строительстве метро, собеседник ИА REGNUM ответил, что «всё упирается в деньги»:

«Также многое зависит от личности, в частности, от «вхожести» в Москву. Вероятно, новый руководитель региона видит какие-то перспективы по достройке объекта, и это радует».

На вопрос ИА REGNUM, удастся ли Буркову, условно говоря, пройти проверку недостроенным омским метро, ответил и депутат горсовета Омска Алексей Провозин.

«Я бы не связывал какой бы то ни было крупный объект с конкретной фамилией. Просто скажу, что если у человека есть большое желание что-то сделать, то он это делает. Например, первым губернатором Омской области был Леонид Полежаев. По поводу этой фигуры очень много разных мнений, в том числе полярных, но никто не будет отрицать, что если Полежаев хотел — Полежаев делал. Поэтому появится ли метро, это вопрос исключительно желания и воли нового главы региона», — считает он.

«По моему мнению, всё, что под землей, всегда дороже, чем то, что над землей, и в строительстве, и в эксплуатации. Поэтому даже если реализовывать метро в подземном варианте, это будет далеко не вся схема метрополитена, которая когда-то была утверждена, это будет лишь небольшая её часть, скорее всего, связывающая левый берег Омска с правым. Но метро должно обязательно иметь надземное продолжение в виде рельсового транспорта», — подытожил депутат горсовета.

Между тем ситуацию вокруг недостроенного метро омичи активно обсуждают в соцсетях. И нужно отметить, что зачастую пользователи оставляют достаточно язвительные комментарии. Например, новость местных массмедиа о необходимых на достройку подземки затратах подписчик одного из омских пабликов прокомментировал так:

«Давайте скинемся на это метро».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Бурков, назначенный врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года, 16 ноября заявил о том, что хоронить проект омского метрополитена у него «рука не поднимется». Однако он добавил, что на своих плечах Омская область этот проект не вынесет:

«Придётся сильно стучаться в двери федералов. Надо что-то решать, например, выходить на трамвай, но по скоростному трамваю тоже есть вопросы, климат у нас не европейский. Вопросов много. Но метро — это одна из ключевых задач, стоящих перед правительством Омской области».

По данным Счётной палаты РФ, строительство метрополитена в Омске не ведется с 2014 года. Степень готовности объекта аудиторы оценили в 36%.