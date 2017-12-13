Калуга, 13 декабря, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, на заседании Городской думы Калуги были подведены итоги городского журналистского конкурса. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления Александр Иванов вручил дипломы победителям и финалистам конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2017 году».

Фото пресс-службы городской думы Калуги Александр Иванов вручил дипломы победителям и финалистам конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2017 году»

В основной номинации «Герой своего времени» победу одержала журналист газеты «Калужская неделя» Ольга Коновалова, в номинации «Калуга благоустроенная» — журналист «Московского комсомольца в Калуге» Алевтина Зубрилина, в номинации «Городское самоуправление в лицах» — журналист «Калужской недели» Александр Трусов, в номинации «Сотрудничество» — журналист газеты «Калужская неделя» Сергей Гришунов. В специальной номинации «Калуга спортивная» первенствовал корреспондент «Калужской недели» Денис Рудометов. В специальной номинации «Новое поколение» победу одержал журналист газеты «Весть» Игорь Фадеев. Поощрительными премиями за серию публикаций о калужанах с интересной судьбой были награждены журналисты газеты «Калужский перекрёсток» Александр Фалалеев и Елена Володина.

Александр Иванов поблагодарил журналистов за плодотворный труд по освещению деятельности органов местного самоуправления и пожелал новых творческих успехов