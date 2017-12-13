Ярославль, 13 декабря, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Ярославской области 2017 года к концу декабря превысит 2 млрд рублей. Законопроект, изменяющий параметры бюджета, внес в Ярославскую областную думу губернатор Дмитрий Миронов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2016 года власти заявили о принятии «бездефицитного» бюджета, заявив о намерении прекратить наращивание регионального долга. Между тем к концу года разница между доходами и расходами стала очевидна.

При этом, судя по всему, ради принятия «бездефицитного» бюджета план по доходам был завышен и теперь приводится к фактическому исполнению. В целом план по доходам уменьшается на 792,3 млн рублей, в том числе за счет собственных доходов в сумме 763,2 млн рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 29,1 млн рублей. В новой редакции доходы составят и составят 62,83 млрд рублей в 2017 году.

Снижение плана доходов произошло по акцизам — на 420 млн рублей (с 10,7 до 10,3 млрд) и налогу на прибыль организаций — на 343 млн (с 18,2 до 17,8 млрд).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что источникам погашения дефицита станет привлечение бюджетного кредита федерального бюджета. Пока что региональным властям удавалось выполнять условие не наращивания госдолга. На 1 ноября он составлял 35,6 млрд рублей — ровно столько же, сколько на 1 января текущего года.