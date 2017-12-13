Калуга, 13 декабря, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, состоялось очередное заседание Городской думы Калуги. Депутаты утвердили бюджет Калуги на 2018 год. Как сообщает пресс-служба Городской думы, доходы бюджета Калуги планируются в размере 8 млрд. 950 миллионов рублей.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 13.12.17

Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 9 млрд. 100 млн. рублей. На финансирование социально-культурной сферы будет направлено 72,6% бюджетных средств — 6 миллиардов 606 миллионов рублей. 309 миллионов рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

162,6 млн. рублей пойдёт на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. На переселение граждан из аварийного жилья выделяется 142 миллиона рублей.

На реализацию программы «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» в 2018 году выделяется порядка 650 миллионов рублей. На реализацию мероприятий по благоустройству в 2018 году запланировано 306,5 млн. рублей.

Также в 2018 году планируется продолжить реализацию программы «Городская среда», финансирование программы запланировано в размере 56 миллионов рублей.

«Депутатами Городской думы был рассмотрен во втором чтении и утверждён главный финансовый документ города, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — В бюджете заложены значительные суммы на финансирование социального блока, благоустройство, капитальный ремонт и расселением аварийного жилья, ремонт дорог. Вместе с тем, утверждённые сегодня параметры не являются окончательными, после проведения конкурсных процедур, как правило, образуется экономия, которая может быть использована для дополнительного финансирования расходных статей».

Глава городского самоуправления от имени депутатов Городской думы выразил благодарность городскому голове Константину Горобцову и руководителям подразделений городской управы за конструктивную работу по формированию и принятию бюджета.