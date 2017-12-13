Ярославль, 13 декабря, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области разрабатывает механизмы дальнейшего развития завода с учетом нестабильной финансовой ситуации с банком «ВВБ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Ярославский ЛВЗ

Весной этого года банк ВВБ заявил, что планирует выкупить долги «Ликеро-водочного завода «Ярославский». Банк прорабатывал несколько различных вариантов возобновления производства. Но, как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Центробанк назначил временную администрацию по управлению банком «ВВБ». Финансовые проблемы банка бросили тень на будущее ярославского завода.

«У нас ничего не изменилось после возникновения сложностей у банка «ВВБ». Больше комментариев дать не могу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ЯЛВЗ Олег Звягинцев.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Ярославской области. Там сообщают, что работа по возобновлению деятельности Ярославского ликеро-водочного завода продолжается. Проведены переговоры с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

«Региональное правительство разрабатывает механизмы дальнейшего развития завода с учетом нестабильной финансовой ситуации с банком «ВВБ». Ликеро-водочный завод будет запущен в первой половине 2018 года, что позволит получить дополнительные доходы в бюджет региона, вернуть рабочие места и создать порядка 250 новых», — пояснили в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Уже в начале марта жители Ярославской области увидят продукцию ликеро-водочного завода на прилавках магазинов.