Ярославль, 13 декабря, 2017, 14:45 — ИА Регнум. В Ярославской и Архангельской областях теплоснабжающая организация использует новогодние праздники для того, чтобы сократить число должников и повысить платежную дисциплину жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В преддверии Нового года «Территориальная генерирующая компания № 2» проводит акцию, в рамках которой будут списаны пени тем должникам, которые до 20 декабря 2017 года полностью погасят задолженность за отопление и горячее водоснабжение и оплатят текущие счета.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании, информация об этой инициативе размещена в квитанциях абонентов за ноябрь. От потребителей не понадобится никаких дополнительных заявлений. Факт списания пени будет отражён в декабрьской квитанции, правда, касается это только той категории потребителей, которые проживают в домах, где исполнителем коммунальной услуги является ПАО «ТГК-2».

Таким образом в «Территориальной генерирующей компании №2» планируют сократить число должников. Несмотря на то, что собираемость коммунальных платежей по городу Ярославлю составляет 97%, задолженность граждан за теплоэнергию составляет 934 484,7 тысяч рублей.

Не лучше ситуация и в Архангельской области: по состоянию на 1 октября 2017 сумма задолженности жителей Архангельска достигала 786 млн.рублей., а жителей Северодвинска на 1 декабря нынешнего года — выросла до 314,7 млн. рублей. На протяжении 2017 года ПАО «ТГК-2» только в отношении жителей г. Архангельска была вынуждена направить в мировые и районные суды 6000 заявлений о взыскании задолженности с неплательщиков за отопление и горячее водоснабжение. Подавляющее большинство исковых требований на сумму свыше 27,3 млн. руб. удовлетворены.

«ПАО «ТГК-2» ведет активную работу по взысканию задолженности за тепло и горячее водоснабжение с хронических должников. Так, только за 2017 год в мировые суды направлено свыше 5810 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности на общую сумму 78 млн. рублей. В службе судебных приставов, а также в Сбербанке РФ на исполнении находится свыше 10 тыс. исполнительных производств на общую сумму 25 млн. рублей. Помимо обращения взыскания на источник доходов должников, периодически совершаются выезды к неплательщикам, которые нередко заканчиваются погашением долга прямо «на месте», а в более серьезных ситуациях приводят к наложению ареста на имущество собственника», — поясняет начальник управления по сбыту тепловой энергии г. Ярославля в ПАО «ТГК №2» Денис Коростелёв.

В компании настроены серьезно — работа по борьбе с неплательщиками за отопление и горячее водоснабжение будет усиливаться, а принимаемые меры — ужесточаться.

«Мы вынуждены идти на столь жесткие меры по отношению ко всем хроническим должникам, поскольку платежи за тепловую энергию — единственный источник средств для проведения плановых ремонтов теплооборудования, платы услуг поставщикам топлива, словом, всего комплекса работ, необходимого для надежной подготовки и прохождения отопительного сезона» — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Тем не менее теплоэнергетики считают, что среди должников есть те, кто готов вернуться в категорию добропорядочных потребителей. Для этого в преддверии новогодних праздников им будет предоставлен шанс начать «новую жизнь».

Кроме того, теплоэнергетики проводят разъяснительную работу с жителями.

«Население должно знать, что на основании федерального закона «Об укреплении платежной дисциплины энергетических ресурсов» за несвоевременную оплату коммунальных услуг неплательщик обязан уплатить кредитору пени, при этом их размер увеличивается с каждым месяцем. Если через месяц после наступления даты платежа должнику придётся сверх суммы долга заплатить 12% годовых, то уже через три месяца пени вырастут почти до 30%. В итоге общая сумма окажется гораздо дороже самого дорогого кредита в приличном коммерческом банке», — поясняет Денис Коростелёв.

Например, потребитель накопил задолженность в 10 тысяч рублей. За первый месяц начисления пени он сверх суммы долга заплатит, казалось бы, мелочь — 103 рубля. Ещё через месяц сумма пени удвоится, а с четвёртого месяца неоплаты сумма долга будет ежемесячно увеличиваться на 240 рублей, и за год долг увеличится более чем на две тысячи.

Но теперь, в рамках предновогодней акции по списанию пеней, должники получили возможность избежать множества неприятных последствий по взысканию просроченной задолженности — судебных разбирательств, встреч с судебными приставами, арестов имущества и банковских счетов.