Чебоксары, 13 декабря, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Шеф-редактор ИА REGNUM Наталия Николаева победила во всероссийском конкурсе «РусГидро» среди журналистов «Энергия воды». Первое место присуждено в номинации «Зеленая энергия», учрежденной компанией в Год экологии.

Пресс-служба ПАО «РусГидро» Вручил награду помощник председателя правления ПАО «РусГидро» Антон Подгорный

В этом году участие в конкурсе приняли 46 журналистов из разных регионов России, которые представили более 250 работ. Победителями конкурса стали семь журналистов. Церемония вручения состоялась сегодня, 13 декабря, в офисе компании «РусГидро».

Отметим, что ИА REGNUM уже полтора десятилетия системно освещает проблему завершения строительства Чебоксарского водохранилища, затрагивающую интересы почти 40 субъектов страны и являющуюся яблоком раздора между регионами, на территории которых оно расположено. Чувашия вместе с энергетиками настаивают на подъёме уровня водохранилища до проектной отметки (с нынешних 63 до 68 метров), ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.

В 2017 году, объявленном Годом экологии, Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. В частности, разрабатывается государственная программа «Спасение Волги», которая оценена в 257 млрд рублей и в которой участвуют 15 регионов страны.

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В этом контексте особую актуальность обретает проблема экологического состояния Чебоксарского водохранилища, которая, по мнению экспертов, является «одним из острейших вопросов» на протяжении более 35 лет в связи с эксплуатацией на непроектной отметке. Об этом говорит и ряд проведённых исследований. В частности, по оценке директора Института водных проблем, члена-корреспондента Российской академии наук Виктора Данилова-Данильяна, «в настоящий момент такое серьёзное гидротехническое сооружение является самым грязным в Российской Федерации». По данным эксперта, здесь более 30% мелководий, «которые гниют», происходит подтопление берегов из-за недостроенных или неработающих в непроектном режиме защит. Усугубляют ситуацию неочищенные стоки, попадающие в Чебоксарское водохранилище.

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