Кронштадт, Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений приведены в штатное положение в 13:15 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба петербургской дамбы. Судоходство возобновится в 15:00.

Dambaspb.ru Дамба Петербурга

Напомним, водопропускные и судопропускные устройства КЗС были закрыты вечером 12 декабря из-за угрозы наводнения, вызванной сильным ветром с запада. Такой ветер создает в Финском заливе нагонную волну, которая приводит к наводнениям в акватории Петербурга.

«Движение судов по Кронштадскому корабельному фарватеру будет восстановлено в ближайшие часы», — говорится в сообщении дирекции КЗС.

Как добавляет ИА REGNUM, капитан «Большого порта Санкт-Петербург» распорядился с 15 часов возобновить движение судов через судопропускные сооружения С-1 и С-2. Все суда в акватории Петербурга смогут возобновить движение.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода, обрушившаяся на петербургский регион в виде порывистого ветра с мокрым снегом, постепенно отступает.

По прогнозу на 14 декабря, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…-1 градуса. На дорогах гололедица.