Минск, 13 декабря, 2017, 19:02 — ИА Регнум. За 2017 год сельскохозяйственная продукция в Белоруссии подорожала больше всего по сравнению с остальными продуктами. Такой вывод можно сделать из данных Национального статистического комитета республики, которые были опубликованы во вторник, 12 декабря.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Ларёк с овощами и фруктами в Минске

Согласно информации Белстата, продукты сельского хозяйства в Белоруссии в ноябре стали стоить на 1,1% больше по сравнению с октябрем. Однако если сравнить этот показатель с декабрем 2016 года, то окажется, что сельскохозяйственная продукция выросла в цене на 10,6%.

Практически аналогичная ситуацию и с промышленной продукцией. Цены на эти товары выросли за год на 10,5% (по сравнению с октябрем — на 0,7%). Цены в строительстве выросли за год на 8%, по сравнению с октябрем небольшой рост — 0,4%. Тем временем юридические лица и индивидуальные предприниматели платили в ноябре за услуги связи почти столько же, сколько и в октябре, но по сравнению с декабрем 2016 года — больше на 6,6%.

Зато тарифы на перевозку грузов любым видом транспорта в Белоруссии выросли меньше всего в 2017 году. Так, в ноябре цена за транспортировку грузов во сравнению с октябрем увеличилась всего на 1,1%, а по сравнению с декабрем 2016 года — на 6,3%.

Напомним, что в марте 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру антимонопольного регулирования Владимиру Колтовичу обуздать рост цен. Белорусский лидер тогда заявлял:

«Вы это умеете и должны делать, и никакие реформаторы и МВФ вам не указ… Я уже приводил пример с сахаром. На сколько он подскочил в цене? На четверть!».

Спустя месяц после поручения Лукашенко, согласно данным Белстата, цена на сахар увеличилась всего на 0,1%, хотя за аналогичный период 2016 года рост составил 9,1%. Также после заявления президента на некоторые товары цены даже упали: яйца стали стоить на 1% меньше, живая рыба — на 0,3%, растительное масло — на 1,7%, куры и цыплята бройлеры — на 1,9%, свинина на кости — на 9,2%. Это произошло на фоне подорожания большой части популярных продовольственных товаров.

Однако уже к маю 2017 года для Белоруссии сложилась нетипичная ситуация на картофельном ценовом поле, когда цена на этот традиционный для страны продукт выросла на 21%, то есть даже больше, чем на импортные фрукты. Овощи тогда же подорожали на 7%, хотя в 2016 году — подешевели на 2%, говядина на кости прибавила 3,4% (в 2016 году выросла в цене на 2,9%).

Напомним, что по итогам октября 2017 года в Белоруссии больше всего дорожали промышленные товары (почти на 10% по сравнению с январем-октябрем 2016 года). Цены на сельскохозяйственную продукцию, по данным Белстата, тогда увеличились на 9,4%, а рост цен в строительстве за десять месяцев составил 9,4%, тарифы на перевозку грузов вырос на 5,2%, на услуги связи для юрлиц и ИП — на 6,6%.

Одной из главных причин увеличения стоимости продуктов питания эксперты считают потребности производителя. Вместе с тем реальные доходы населения вовсе не растут.

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