Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Петербургский парламент сегодня, 13 декабря окончательно принял региональный закон о регулировании в транспортной сфере. По мнению некоторых парламентариев, документ был подготовлен, чтобы организовать аэроэкспресс от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково», что критикам проекта кажется бессмысленной и затратной затеей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэроэкспресс

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за принятие закона «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Санкт-Петербурге» высказались 39 из 50-ти депутатов Законодательного собрания.

Документ разграничит полномочия ЗакСа и Смольного таким образом, что городское правительство сможет самостоятельно, без консультаций с парламентом учреждать новые маршруты и новые виды транспорта.

Напомним, линию аэроэкспресса до «Пулково» планируют построить на основе государственно-частного партнерства, работы должны начать не позднее III квартала 2018 года. Причем, как и в случае с Западным скоростным диаметром (ЗСД), городской бюджет, скорее всего, будет вынужден платить концессионеру ежегодную компенсацию за «недополученную прибыль», если аэроэкспресс не окупится. Как известно, компенсация концессионеру ЗСД в прошлом году составила 4,5 млрд бюджетных рублей.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») заметил, что аэроэкспрессы не окупаются практически ни в одном из российских городов. Такие виды транспорта существуют не только в Москве, но и в Екатеринбурге, Владивостоке, Казани и Самаре.

«Ни в одном из этих городов, включая Москву, аэроэкспресс не работает с нужной долей прибыльности. Более того, ни в одном из этих городов нет такой ситуации, как в Петербурге, где аэропорт находится в 11 км от ближайших станций метрополитена. Только 11 км!», — возмутился Ковалев.

Сейчас в аэропорт «Пулково» можно легко добраться на автобусе или маршрутке от станции метро «Московская», время в пути порой не превышает 15 минут, стоимость проезда составляет 40 рублей. Аэроэкспресс из центра города (Витебский вокзал) будет стоить дороже, время в пути составит 25 минут.

Как предполагается, стоимость проезда в поездах от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала Петербурга составит от 250 до 350 рублей. Капитальные вложения в создание железнодорожной трассы оценивались в 15,6 млрд рублей.

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Алексей Ковалев заметил, что к Москве ближе всего расположен аэропорт «Шереметьево», от которого до станции метро «Речной вокзал» нужно ехать 16 км. При этом, по его данным, даже с московским пассажиропотоком, который несравним с петербургским, аэроэкспресс едва окупается.

«То есть, доля рентабельности у него невысокая. Что касается других городов, там от аэроэкспрессов вообще отказываются, хотя в Казани и Самаре они были организованы на базе существующих линий электричек. В ряде этих городов аэроэкспрессы ходят четыре раза в сутки, везут по 20−30 человек. Вы хотите, чтобы у нас сейчас этот аэроэкспресс от Витебского вокзала был заполнен на несколько вагонов? С какой периодичностью тогда нужно вводить этот аэроэкспресс? Нигде такой протяженности линии не строили. Насколько мне известно, не более километра достраивали линию после имеющейся железной дороги. Так что же мы имеем на сегодня? Беспрецедентный для российского опыта проект аэроэкспресса, который стоит, только по предварительным оценкам, более 24 млрд рублей. Когда это окупится и сколько при этом заплатит Петербург, сколько будет стоить отчуждение земель для этой трассы — вопрос риторический. Поэтому мы за этот бандитский законопроект голосовать не будем», — сказал Ковалев.

Тем не менее, большинство депутатов поддержали закон, его приняли в третьем чтении, документ ушел на подписание губернатору Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, по расчетам властей, аэроэкспресс позволит добраться от «Пулково» до Витебского вокзала или обратно за 25 минут. Поезд будет делать остановку на станции Купчино, до которой будет ехать из аэропорта примерно 10 минут. Строительство линии начнется только после окончания Чемпионата мира по футболу в 2018 году. К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. Ранее недостаточным числом пассажиров аэропорта власти объясняли отсрочку реализации проекта «аэроэкспресса».

Противники проекта просят Полтавченко подумать об отмене конкурса на аэроэкспресс и поручить найти другие пути совершенствования транспортного обслуживания аэропорта. В частности, предлагается увеличить подвижной состав наземного транспорта на маршруте от «Московской» до «Пулково», а также подумать о продлении Кировско-Выборгской линии метро от станции «Проспект Ветеранов» или Московско-Петроградской линии от станции «Звездная» до аэропорта.