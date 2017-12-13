Иерусалим, 13 декабря, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Трамп сместил фокус Четвертой мировой войны с Сирии на Израиль, причем сделал это настолько элегантно, что мало кто понял, что же произошло. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Храмовая гора. Иерусалим

Напомним, что после заявления американского президента о том, что США готовы перенести свое посольство из Тель-Авива в священный город Иерусалим, так как отныне Штаты считают его столицей Израиля, не только палестино-израильский конфликт вспыхнул с новой силой — Палестина объявила о третьей интифаде, но и лидеры мусульманских государств выразили свое резкое неприятие этому событию.

«Еще вчера в эпицентре мировой проблематики была Сирия и КНДР. Именно там, по мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов, должна была начаться Четвертая мировая война. Третья — была Холодной, и мы ее проиграли, заплатив за это распадом страны. Однако легким дуновением своей мысли Трамп сместил весь фокус к Израилю и Иерусалиму.

И теперь в эпицентре мировой проблематики Иерусалим. К чему это привело уже сейчас? — Палестина объявила третью интифаду. Эрдоган назвал Иерусалим столицей Палестины. Мир четко раскололся в отношении нового вопроса, а арабский и мусульманский мир сплотился. Трудно было сделать что-то другое, чтобы так сплотить суннитов и шиитов. И пока значительная часть израильского экспертного сообщества радуется происходящему, можно задать резонные вопросы — будет ли процветать бизнес в стране, которая вот-вот станет ареной глобального конфликта? Безопасно ли будет там жить людям? Не лучше ли будет уехать в более безопасные регионы мира?

Израиль делал хороший туристический бизнес, пока Сирия пылала в огне. Когда Сирия будет восстановлена из руин, а вокруг Израиля будет сохраняться напряженная обстановка, вкупе с бегством населения, то кто будет вкладывать деньги в эту страну и кто там будет отдыхать? Вопрос риторический», — говорит политолог.

Аналитик подчеркивает, что, наблюдая за развитием ситуации в США, манерой Дональда Трампа вести дела, можно сказать, что нынешний президент Америки мыслит достаточно широкими категориями и играет в серьезные игры, совершая такие ходы, которые имеют несколько уровней интерпретации и реализации в реальной политике. О примере его игры с Китаем Юрий Баранчик уже писал ранее:

«Как показывает история отношений Трампа с Китаем, нынешний хозяин Белого дома — действительно человек широких жестов. Действительно, почему бы нашим китайским товарищам не помочь Трампу красивым жестом на 400 млрд долларов инвестиционных соглашений, если он одним своим действом разрушил антикитайское Тихоокеанское торговое партнерство?».

«Исходя из древних мифов, решения о признании Иерусалима столицей Израиля Тель-Авив ждал очень долго. И казалось, что это решение станет новым этапом в развитии израильской государственности. Однако благодаря Трампу реальность может оказаться совершено иной. И вот тут возникают действительно большие и серьезные вопросы — зачем Трамп это сделал и какая идеология лежит в основании его решений», — заключает эксперт.