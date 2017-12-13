Москва, 13 декабря, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Госдума ратифицирует Соглашение о расширении базы в Тартусе (САР) до конца 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лодки в порту Тартус. Сирия

Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики. Предусматривается, что соглашение будет действовать в течение 49 лет.

«Мы ратифицируем соглашение о расширении базы российского флота в Тартусе до конца 2017 года», — заявил Володин.

Российские военные защитили мирных жителей от террористической угрозы и, выполнив боевую задачу, вернулись домой, отметил спикер Госдумы.

«Но часть из них продолжит нести службу в пунктах базирования, чтобы поддерживать мир в Сирии, не допускать возникновения террористической угрозы. Мы сделаем всё для того, чтобы ратифицировать соглашение до конца 2017 года», — заверил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о разгроме группировки международных террористов и выводе российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.