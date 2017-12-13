Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Дивизион зенитно-ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-400 «Триумф» заступил на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области. Об этом сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Mil.ru С-400 «Триумф»

«В рамках несения опытно-боевого дежурства расчетам С-400 предстоит моделирование условий боевой обстановки при повышенных уровнях сложности с использованием мобильных постановщиков помех», — отметили в ЗВО.

Основным этапом боевой учебы расчетов ЗРС станут электронные пуски ракет с условным поражением воздушных баллистических целей и последующие маневры дивизиона по смене позиций.

Подразделения дивизиона С-400 совершат марши в позиционные районы, во время которых будут отработаны действия зенитчиков при отражении атак диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Напомним, ЗРС нового поколения С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолётов различных типов, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех. С-400 способен на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/сек на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Как сообщало ИА REGNUM 21 ноября, в ходе плановой тренировки по боевой готовности расчеты противовоздушной обороны ЗВО в Ленобласти отразили авиаудар условного противника. В ходе тренировки расчеты совершили марш в назначенный район, где развернули ЗРС С-400 «Триумф». В это же время расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» прикрывали позиции комплексов С-400.