Москва, 13 декабря, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Страдания

Парламентарии доработали формулировки. Первоначально, согласно формулировкам статьи, наказание усиливалось, если преступление совершено из хулиганских или корыстных побуждений. В итоге норма будет предусматривать, что наказание следует «за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий», таким образом, законодатель признает, что животное не является вещью.

«Есть все основания полагать, что до конца года закон будет утвержден и подписан президентом РФ. И мерзавцам, которые мучают животных, будет грозить серьезное наказание, вплоть до пятилетнего срока лишения свободы», — сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Согласно закону, повышенная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет устанавливается, если такое деяние совершено: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете; в отношении нескольких животных.

Отметим, что к окончательному, третьему чтению, из текста законопроекта выпали исключения из норм. В версии ко второму чтению инициативы предполагалось, что, в частности, под действие норм не будут подпадать, а значит, и не будут признаваться жестоким обращением с животными случаи проведения обрядов жертвоприношения, иных религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий.

Кроме того, дополняется статья 258.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ. Предусматривается повышенная ответственность, если такое деяние публично демонстрировалось, в том числе в СМИ или по интернету.

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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что намерен инициировать обсуждение поправок в законодательство, позволяющих блокировать сайты с живодерским контентом внесудебными мерами. По мнению главы ведомства, сегодня законных оснований для прекращения деятельности интернет-ресурсов со сценами издевательств над животными или сайтов, на которых незаконно продаются редкие животные, недостаточно.