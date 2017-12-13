Кострома, 13 декабря, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Посетителям нового туристического комплекса под Костромой «Вокзалъ «Кострома Сырная» расскажут о традициях местного сыроварения.

В музее русских сыроваров

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая туристическим комплексом Валерия Мельникова, тематика музея обусловлена историческими реалиями.

«Ныне почему-то считается, что хороший сыр может быть только зарубежного производства. Это не справедливо и обидно, сыр издревле делали на Руси и весьма хорошего качества. Кострома — признанная в веках «сырная столица России». Даже в советское время Костромской сыр был самым популярным и распространенным в стране. Быть может, надо не на Запад смотреть и не у французов учиться, а просто вспомнить, как делали сыр наши предки?» — считает Валерия Мельникова.

Музейную экспозицию «Вокзалъ «Кострома Сырная» составляют предметы, связанные с производством и переработкой молока, сыроварением. Их — более сотни. Особую гордость сотрудников музея вызывает уникальная медная посуда сыроваров минувших веков и огромная коллекция ботал — колокольчиков, которые вешали на шеи коровам.

Кстати, именно с боталами связывают происхождение названия деревни Будихино, где и расположен «Вокзалъ «Кострома Сырная». Говорят, что в давние времена ранним утром стада здешних коров — предков нынешних животных Ярославской и Костромской пород — спускались на пастбища с холма, на котором находится деревня. И еще до заутрени оглашали окрестности звуками своих ботал, будя жителей пригорода Костромы. Отсюда и название деревни — Будихино!

Туристический комплекс «Вокзалъ «Кострома Сырная»

Открытие нового туристического комплекса «Вокзалъ «Кострома Сырная», расположенного в деревня Будихино на трассе между Ярославлем и Костромой, намечено на 18 декабря.