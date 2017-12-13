Москва, 13 декабря, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В России выросло число граждан, готовых проголосовать на предстоящих выборах президента РФ за Владимира Путина. Так, если в начале декабря 2017 года об этом заявляли 67% респондентов, то по данным на 13 декабря их доля выросла до 75%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также из тех, кто готов голосовать и определился с кандидатом, 10% отдали бы свой голос за Владимира Жириновского, 7% — за Геннадия Зюганова, 2% — за Сергея Миронова.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Григория Явлинского, Ксению Собчак и Екатерину Гордон проголосовали бы по 1% опрошенных.

10% затруднились ответить, 9% не стали бы голосовать на этих выборах, 2% респондентов испортили бы бюллетень.

Совершенно точно или скорее всего будут голосовать на выборах президента РФ (конечно, если только до этого момента ничего с ними не случится) 58% российских граждан.

29% сомневаются и пока не знают, буду голосовать или нет. 10% опрошенных уверены, что не будут голосовать на выборах президента РФ.

Опрос проведен 1 — 5 декабря 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Об этом он сообщил 6 декабря во время празднования юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.

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