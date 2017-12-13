КПРФ требует проверить заявление Жириновского про преступный захват власти
Москва, 13 декабря, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) просит проверить выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского на соответствие депутатской этике, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
«Прошу проверить выступление Жириновского, насколько оно соответствует этике», — обратился Коломейцев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев не переходить на личности в ходе дискуссии.
«Это политическая культура», — подчеркнул он.
Володин запросил стенограмму выступления Жириновского.
«Постараюсь до конца к этому вернуться. Если там есть переход на личности. Остальное давайте обсуждать в рамках фракции в рамках Совета Думы», — указал Володин.
Жириновский обрушился с резкой критикой на коммунистов и последствия 70-летнего управления государством.
«Прекратите говорить такие вещи, партия, которая вооруженным путем захватила власть — это партия преступников. И надо не праздновать годовщину вашего преступного захвата власти, а под суд отдавать тех кто еще жив сегодня. Это чудовищно. Захватить власть, расстрелять рабочих, которые выступили в защиту Учредительного собрания — и продолжают говорить», — сказал, в частности, Жириновский.