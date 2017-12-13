Калуга, 13 декабря, 2017, 13:21 — ИА Регнум. 12 декабря, в День Конституции, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в Общероссийском дне приёма граждан.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги 12.12.17 глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в Общероссийском дне приёма граждан

«Приём граждан я провожу уже в течение месяца и могу с уверенностью сказать, что основная проблема, волнующая калужан — это сфера ЖКХ, — подчеркнул Александр Иванов. — Порядка 60% всех обращений касались различных коммунальных проблем. Вместе с тем интерес у горожан вызвала программа «Формирование комфортной городской среды», также актуальны и вопросы капитального ремонта многоквартирных домов».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, по итогам общения с калужанами глава городского самоуправления отметил, что программа «Городская среда» получила широкий общественный резонанс и множество позитивных отзывов.

«Благодаря этой программе в текущем году удалось отремонтировать 112 дворов, — рассказал Александр Иванов. — Во дворах появился не только новый асфальт, но также детские площадки и объекты благоустройства. В следующем году реализация программы будет продолжена, а перечень работ расширен, в него, в частности, войдёт наружное освещение. В рамках программы работы проводились не только во дворах, был обустроен новый городской парк, который уже стал любимым местом отдыха калужан».

В ходе приёма калужане также интересовались вопросами предоставления льгот, в том числе и по оплате услуг ЖКХ, беспокоит горожан и работа управляющих компаний.

Глава городского самоуправления сообщил, в настоящее время в Государственной думе РФ рассматривается законопроект, предусматривающий переход на прямые платежи за коммунальные ресурсы, гражданам будет предоставлено право самим принять решение о переходе на прямые платежи, кроме того, в случае если управляющие компании в течение двух месяцев не перечисляют собранные средства поставщикам ресурсов, находящиеся в их управлении многоквартирные дома автоматически перейдут на прямую оплату коммунальных ресурсов.

«Принятие этого закона позволит решить многие проблемы в сфере ЖКХ, — уверен Александр Иванов. — В том числе убрать ненужных посредников, в Калуге такая работа уже ведётся, в МУП «Калугатеплосеть» создан собственный расчётный центр и в скором времени предприятие перейдёт на прямые платежи».

Подводя итоги, глава Калуги подчеркнул, что все проблемы, которые жители озвучивают в ходе приёмов, должны решаться оперативно, при чётком взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления.

«Именно органы местного самоуправления — самый близкий к населению уровень власти, должны вплотную заниматься проблемами, беспокоящими калужан, — подчеркнул Александр Иванов. — Также необходимо будет активизировать разъяснительную работу в части деятельности управляющих компаний, оплаты коммунальных платежей и защиты прав граждан в сфере ЖКХ».