Москва, 13 декабря, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Классическая история любви на борту легендарного лайнера «Титаник» возвращается в кинотеатры спустя 20 лет после своего первого выхода на экран. 23 декабря проект «Иноекино» устраивает показ картины в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Цитата из к/ф «Тиатаник». реж.Джеймс Кэмерон. 1997. США Двое

«Титаник» я посмотрел в 1998 году, — рассказывает руководитель проекта Алексей Бажин. — Билеты на премьерный сеанс были раскуплены задолго до начала. Это было время становления нормального кинопроката в стране, только появились кинотеатры с Dolby. Иными словами — это было большое событие для самых разных людей. «Титаник» объединял. И хотя с тех пор много воды утекло, а мне уже давно интересно другого рода кино, значимость этого фильма-глыбы для истории мирового кино нельзя недооценивать. Об этом говорит и тот факт, что в Екатеринбурге есть кинотеатр, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как кинотеатр, продержавший в прокате «Титаник» дольше всех в мире. Так что дату 20 лет мы просто не могли обойти стороной».

Мысли о создании фильма появились у Джеймса Кэмерона еще в 1987 году, после просмотра документального фильма о «Титанике». Однако к подготовке сценария режиссер приступил лишь спустя семь лет, когда его близкий друг, сценарист Льюис Эбернети, подарил Кэмерону свою работу о лайнере.

Специально для съемок фильма в Мексике на побережье Розарито построили новую студию. Макет корабля, величина которого лишь на 38 метров была меньше настоящего лайнера, поместили в воды огромного бассейна. Большинство декораций на корабле реконструировали под присмотром компаний, которые когда-то оснащали настоящий «Титаник». Тем не менее количество повторяющихся компонентов корабля уменьшили, а некоторые детали смоделировали лишь на 90%.

Бюджет «Титаника» составил более $200 млн, что в свое время сделало фильм самым дорогостоящим. Для сокращения расходов выпускающая кинокомпания «20th Century Fox» пригласила к сотрудничеству своего конкурента — компанию «Paramount Pictures», которой суждено было выступить дистрибьютором в Северной Америке. Большие вложения не прошли даром — фильм собрал около $2 млрд и стал самым кассовым за всю историю кинематографа. «Титаник» удерживал эту позицию на протяжении двенадцати лет, пока новый рекорд не поставило еще одно творение Джеймса Кэмерона — «Аватар».

"Фильм «Титаник» стал грандиозным событием киноискусства и кинобизнеса, — отмечает киновед Алена Сычева. — Перерасход огромного бюджета был вознагражден беспрецедентными сборами. Секретом успеха «Титаника» принято считать не только зрелищность, широкий размах постановки или захватывающую историю. Неожиданным оказалось соединение двух разных жанров: лирическая и нежная история любви девушки из высшего света и простолюдина оказывается в эпицентре головокружительной катастрофы. Динамичные приключения не поглощают, а, наоборот, поддерживают линию влюбленных. Смелым оказался и отказ от традиционного хэппи-энда: гибель героя Леонардо Ди Каприо переживалась множеством зрительниц как личная трагедия. Неудивительно, что «Титаник» пережил испытание временем и спустя двадцать лет после выхода остается одним из самых величественных и потрясающих кинопроизведений».

Наверняка, у многих при упоминании истории любви Джека и Розы в голове начинает звучать песня «My Heart Will Go On» Селин Дион, которая стала саундтреком к фильму. Однако композицию могли так и не услышать, поскольку изначально Кэмерон настаивал на отсутствии в ленте каких-либо песен. Поменяв свое мнение, режиссер предоставил новые возможности не только своему фильму, но и самому саундтреку. В 1997 году диск с песней разошелся по всему миру тиражом в 30 млн копий и принес своим создателям, композитору Джеймсу Хорнеру и Уиллу Дженнингсу, написавшему текст, премию «Оскар».

Несмотря на высокий успех, у фильма есть ряд недостатков, а именно исторических неточностей. Так, создатели картины не учли, что гимн, исполняемый на службе в корабельной часовне, будет написан лишь через двадцать пять лет после катастрофы. А монета в десять центов с изображением Рузвельта, которой Роза заплатила Джеку за свой портрет, на самом деле появилась лишь в 1946 году. Еще одну историческую неточность Кэмерон допустил сознательно: при съёмках эпизодов в спасательных шлюпках освещения декораций не хватало, так как ночь на 15 апреля 1912 года была безлунной. Тогда Кэмерон дал некоторым офицерам электрические фонарики, которых в то время у настоящих офицеров не было.

Фильм покажут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск) на английском языке с русскими субтитрами. В Петербурге 31 декабря пройдет дополнительный показ картины.