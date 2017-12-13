Москва, 13 декабря, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Заявление президента США Дональда Трампа о победе Штатов над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии рассчитано на тех, кто ничего не знает о кампании России в САР, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. По его словам, военные преследует боевиков и в других регионах.

«Схема одна: отлынивать от помощи союзникам как можно дольше, а потом, когда перелом наступил и исход войны ясен — высадиться на пляже в очередной «Нормандии» (при этом бестолково положить кучу своих же солдат)», — отметил депутат в соцсети, указав на то, что далее — работа пропагандистов.

Журавлёв предложил обратиться к открытым данным и просто соотнести количество вылетов самолетов ВКС РФ и вылетов всей так называемой коалиции.

«Помимо чисто военных действий, огромную работу по предотвращению дальнейшего кровопролития проделали наши центры по примирению. США ничего такого не осуществляли ни в Сирии, ни в Ираке», — добавил он.