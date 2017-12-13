Калуга, 13 декабря, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Бывший врач станции скорой медицинской помощи Жуковской районной больницы признана судом виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 150 тыс. рублей и лишением права занимать должности в медицинских организациях в течение двух лет. Об этом 13 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц.

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Установлено, что 6 мая 2016 года на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от жительницы калужского города Жуков, которая сообщила об отравлении четырёхлетнего внука седативным (успокоительным) лекарственным средством. При наличии показаний к госпитализации и реальной возможности осуществить выезд, бригада скорой медицинской помощи к ребенку не поехала. Вместо этого врач телефонной консультацией. В первой беседе предлагалось вызвать рвоту у ребенка, самостоятельно промыть желудок, принять абсорбенты. Во втором разговоре врач расширила список препаратов, а обеспокоенной бабушке предложила принять успокоительное. Оба раза доктор заверяла, что здоровью ребенка ничто не угрожает. 7 мая 2016 года около четырёх часов утра ребенок всё-таки был доставлен в больницу, где констатировали его смерть.

Согласно данным следствия, на телефон скорой помощи поступило более 10 звонков от бабушки погибшего мальчика. Звонки принимались не только осуждённым врачом, но и двумя другими сотрудниками скорой помощи, которые также не организовали выезд к ребенку на дом. Следствие в отношении этих двух сотрудников ещё продолжается.

Суд посчитал, что в данной ситуации врачом были грубо нарушены требования Стандарта оказания скорой медицинской помощи при отравлениях лекарственными средствами, медикаментами и Порядка оказания скорой помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. Ребенку была показана госпитализация в специализированное лечебное учреждение для последующей консультации врачами и проведения лечебных мероприятий. При этом сбор анамнеза, консультация пациентов и их родственников по проведению лечебных мероприятий, а также решение вопроса о необходимости госпитализации по телефону, без оценки состояния пациента медицинскими работниками, являются недопустимыми.

Как пояснили 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управления СКР, врач скорой медицинской помощи обвинен не в гибели ребёнка, а именно в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.