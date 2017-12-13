Москва, 13 декабря, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Тема возвращения к вопросу о статусе Крыма закрыта и не подлежит обсуждению, сообщил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил, что Вашингтон намерен «вернуться к вопросу Крыма» после того, как в Донбассе будет остановлено кровопролитие.

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Выступая в Атлантическом совете, Тиллерсон обратил внимание на несколько международных проблем, которые волнуют США. В их числе в качестве приоритетной, над которой работает Вашингтон, указана проблема «насилия на Украине».

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