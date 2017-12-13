Ярославль, 13 декабря, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В Ярославле волонтеры, которые строили дом для 91-летнего Валентина Махалина, решают, что делать с пожертвованиями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Старый дом, в котором жил Валентин Махалин

Напомним, труженик тыла времён Великой Отечественной войны Валентин Иванович Махалин, которому всем миром строили дом, умер, так и не дождавшись новоселья. Дедушка жил в частном секторе Ярославля вблизи Петропавловского парка в развалившемся доме, вросшем в землю на 1,5 метра так, что соседи прозвали его землянкой. Волонтеры собрали 200 тысяч, на что и купили дом для ветерана.

Часть средств была потрачена на приобретение домокомплекта, свай, их доставку и подготовительные и монтажные работы. После того, как дом был готов, ярославцы перечислили Валентину Махалину еще около 160 тысяч рублей. После смерти дедушки перед волонтёрами встал вопрос: что делать с пожертвованиями.

«В настоящий момент волонтеры считают, что они не имеют морального и законного права самостоятельно распорядиться как приобретенным за счет пожертвований имуществом, так и остатком денежных средств и в соответствии со ст. 582 ГК РФ просят жертвователей высказать свои пожелания. Со своей стороны волонтеры предлагают остаток денежных средств направить на благоустройство могилы ветерана, а излишки в место, установленное предварительным голосованием», — написано в группе ВКонтакте, объединившей неравнодушных к судьбе дедушки.

Земля, на которой стоял новый дом ветерана, является муниципальной собственностью и поэтому участок останется в собственности мэрии. А вот что делать с новым домом — неясно.

«Мы считаем, что просто снести дом было бы жестоко. Поэтому мы предлагаем встретиться с представителями мэрии и совместно решить его судьбу. Там можно создать дом-музей имени Валентина Махалина. Или использовать дом, как ночлежку для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Есть предложение поселить там кого-то из нуждающихся в жилье. И последний вариант — продать дом и потратить деньги на благотворительность» — сказала сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы волонтеров Татьяна Елисеева.

Валентина Махалина похоронили 12 декабря на Осташинском кладбище.