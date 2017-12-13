Ярославль, 13 декабря, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля отклонил поправку о выделении денег в бюджете 2018 года на начало строительства школы в микрорайоне «Сокол» Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Микрорайон «Сокол» в Ярославле

Сейчас строительство школы стоит в проекте трехлетнего бюджета Ярославля и Ярославской области на 2020 год. Депутат Евгения Овод предложила начать стройку уже в следующем году, так как проект школы готов, выделив на это 53 млн рублей.

«В микрорайоне живет более 15 тысяч человек, люди вынуждены возить детей в школы, которые находятся вне нормативных пределов. Это все создает социальную напряженность», — сказала председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Мэрия предложение КПРФ не поддержала, мотивируя это тем, что средств в бюджете нет. Коммунистам возразили и представители «Единой России».

«Строительство школы стоит около 550 млн рублей. Заложить только часть денег невозможно — это все равно, что купить рукав от кофточки, а потом ждать, когда появятся деньги на саму кофточку. Мэрия не сможет разыграть контракт. Нужно дождаться, когда вышестоящий бюджет выделит на это средства», — сказал заместитель председателя муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

В итоге за поправку проголосовали лишь 4 депутата, против 26 и 5 воздержались. Бюджет был принят в редакции мэрии города.