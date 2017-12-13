Новгородская область, 13 декабря, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Авария со школьным автобусом произошла сегодня, 13 декабря, на 17 км автодороги Великий Новгород — Красные Станки в районе деревни Бронница Новгородского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, около 8:30 школьный автобус врезался в грузовой автомобиль «Урал» с полуприцепом, который перевозил трубы.

Скриншот страницы vk.com группы «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» ДТП с автобусом

Судя по фотографиям с места ДТП, опубликованным в соцсетях, трубы протаранили переднюю часть автобуса. В автобусе ехали девять учащихся 11 класса из школы посёлка Пролетарий. По данным регионального управления СКР, двое школьников получили травмы.

Причины и обстоятельства аварии установят следователи.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщили в следственном управлении.