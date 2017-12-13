Ярославль, 13 декабря, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о порядке проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, которым его проведение требовалось еще до приватизации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Теперь обязанность проводить такой ремонт будет возлагаться на местные власти лишь при наличии документа о необходимости такого ремонта, изданного до приватизации первой квартиры в доме. Эксперты полагают, что закон существенно сузит возможность граждан требовать проведения капитального ремонта за счет муниципальных властей.

Балкон жилого дома

Статья 16 закона о приватизации, принятого в 1991 году, сохраняет за бывшим наймодателем обязанность производить капитальный ремонт дома. На основании этого уже после приватизации жилья многие собственники квартир требовали от муниципальных властей капремонта через суд. Конституционный суд подтвердил право граждан на такой капремонт и постановил органы власти выработать алгоритм его проведения. На основании решения Конституционного суда Минстрой и разработал законопроект.

«Закон четко определил, в каких случаях органы местного самоуправления должны проводить капитальный ремонт по 16-й статье закона о приватизации. Если на момент приватизации первой квартиры органом власти было принято решение о проведении капитального ремонта, но он не был проведен, тогда такая обязанность возникает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы России Илья Осипов.

Между тем эксперты полагают, что закон на руку не жителям домов, а именно местным властям. В ряде регионов на основании 16-й статьи закона о приватизации люди стали массово обращаться в суд, и это стало настоящей проблемой для муниципалитетов: жилье уже не муниципальное, но ремонтировать его власти обязаны, причем за бюджетные деньги! Логика истцов тоже понятна — многие дома передавались жителям в ужасающем состоянии.

Например, в Ярославле на данный момент мэрия должна сделать капремонт по уже вынесенным решениям на 800 млн рублей — это десятая часть собственных доходов городской казны. Естественно, никакой возможности исполнить эти решения у мэрии нет, и в год на это выделяется около 40 млн — чтобы показать судебным приставам, что власти что-то делают. Ведь за неисполнение решений предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

«Раньше, когда люди обращались в суды, основанием для понуждения мэрии к капремонту было фактическое состояние дома, подтвержденное актами обследования вне зависимости от времени проведения этого обследования. Теперь, во-первых, четко проведена граница — до момента приватизации первой квартиры. Во-вторых, требуется документ — решение органов власти о проведении такого капремонта до приватизации. Таких решений в то время было очень мало. Люди не обращались тогда за этим, потому что считали, что государство все само должно сделать, советские люди были не приучены жаловаться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM юрист из Ярославля, специализирующийся на исках по капремонту и расселению аварийного жилья.

Другой проблемой будет и поиск документа о необходимости проведения капремонта. Ведь массовая приватизация жилья началась в 1990-х годах, следовательно, решения органов МСУ о капремонте должны быть датированы концом 1980—1990-х годов.

«При обсуждении в Госдуме звучали сомнения, что такие документы сохранились, что органы власти могут их уничтожить. Но в советское время бюрократия была на должном уровне, и уничтожить такие документы невозможно. Действительно, эксперты считают, что закон сузит область ремонта, но, главное, будет понятен его порядок. Ведь в одних регионах суды вставали на сторону жителей, в других, наоборот, отказывали в исках. Теперь будет один закон для всех», — говорит депутат Госдумы Илья Осипов.

На упорядочивании отношений настаивает и глава Минстроя Михаил Мень.

«Сегодня активные собственники все чаще обращаются в суды, требуя от муниципалитетов исполнения обязательств по содержанию домов до передачи их в собственность жильцам в ходе приватизации. Принятие разработанного нами законопроекта установит прозрачные и, что важно, единые для всей страны правила по выполнению этого обязательства», — приводит сайт Минстроя слова министра строительства России Михаила Меня.

Порядок проведения капремонта в таких домах теперь тоже поменяется. Если раньше органы власти сами нанимали подрядчиков, то теперь это будет делаться через региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Органы местного самоуправления должны будут перечислить в фонд или на специальный счет сумму, необходимую для ремонта. Но каким будет механизм этого взаимодействия, кто будет инициировать такой ремонт, из законопроекта неясно.

«Должны выйти подзаконные акты, которые разъяснят механизмы. Сегодня мэрия Ярославля уже работает с фондом капремонта по исполнению решений судов. Например, если у мэрии нет денег произвести ремонт, а фонд капремонта может его сделать, и собственники согласны, то такой ремонт производился. Людям ведь неважно, кто именно платит, главное, чтобы ремонт был сделан», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Закон принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, после обсуждения в Совфеде он будет направлен на подпись президента.