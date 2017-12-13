Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко пожаловались на рынок в Апраксином дворе, с которым якобы не справляется администрация Центрального района. Соответствующий депутатский запрос вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьева городской парламент утвердил в среду, 13 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Заксобрание Петербурга

Это уже вторая жалоба Соловьева на руководство Центрального района и пятая в череде борьбы руководства петербургского отделения «Единой России» за влияние на муниципалитеты центра с главой района Андреем Хлутковым. Первые три запроса писала бывшая глава района, ныне депутат от «ЕР» Мария Щербакова, но результата они не дали.

На этот раз Соловьев сообщил Полтавченко, что он поулчает «многочисленные обращения петербуржцев, пронизанные искренней болью, переживаниями, тревогой и опасениями в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Апраксина двора».

«И у жителей, и у гостей города вызывают чувство восхищения блеск и великолепие Александринского театра, Большого драматического театра, четкие и строгие линии ансамбля зданий улицы Зодчего Росси. А совсем рядом — буквально разваливающийся и погибающий на наших глазах исторический памятник архитектуры XVIII века — Апраксин двор, с обшарпанными фасадами, уличной грязью, мусором, сомнительным товаром и убожеством разбитых корпусов. Завершает эту неприглядную картину рынок, метко названный в народе «Апрашкой» или питерским «Черкизоном», — поэтически обрисовал вице-спикер Соловьев.

Он подчеркивает, что там не соблюдаются элементарные правила торговли, царит антисанитария и продают контрабандные товары, наркотики, орудуют карманники, насильники, хулиганы и убийцы. Всё это, на взгляд единоросса, дискредитирует Петербург и снижает доверие граждан к органам госвласти, и виноваты в этом чиновники Центрального района.

«Апраксин двор остается своеобразной черной дырой, дном, анклавом в историческом центре Петербурга, где систематически нарушается общественный порядок и не действуют светские законы. Виной тому — бездействие администрации Центрального района, которое и привело к таким неприемлемым для современного мегаполиса последствиям», — пишет Соловьев.

Отметим, преемник Щербаковой Андрей Хлутков занимает пост главы района чуть более года. Мария Щербакова же руководила Центральным районом семь лет подряд, с 2010 года, пока не избралась в Заксобрание прошлой осенью. Между тем, ее однопартийцы не считают, что она и ее работа имеет какое-либо отношение к той ситуации, что сложилась в «Апрашке» много лет назад, в отличие от действий экс-сотрудника ФСБ Хлуткова, который, судя по всему, «занимается партстроительством» в районном отделении «Единой России», что не нравится секретарю городского отделения партии, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

В финале запроса вице-спикер Сергей Соловьев просит губернатора создать межведомственную рабочую группу по решению вопроса, поручить Андрею Хлуткову разработать план мероприятий для устранения незаконной торговли в Апраксином дворе, а также «дать оценку действиям администрации Центрального района» по профилактике правонарушений, взять на особый контроль соблюдение законности на этой территории.

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Напомним, раньше Соловьев выступил с аналогичными предложениями по поводу Думской улицы и улицы Ломоносова, где расположены многочисленные ночные заведения. Щербакова же жаловалась на то, что при Хлуткове в Центральном районе начало разваливаться историческое наследие, к тому же ее преемник якобы не печатает ее отчеты о работе в местной газете, не идет на контакт и всячески препятствует деятельности депутата.

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Как сообщало ИА REGNUM, Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга 24 октября одобрил новый проект реконструкции Апраксина двора. Предполагается, что фасады Апраксина двора приведут в порядок, расчистят от поздних элементов, восстановят объемно-пространственную структуру памятника архитектуры.

Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города, памятником регионального значения. Назван по фамилии первого владельца земельного участка — графа Фёдора Апраксина.