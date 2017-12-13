Лондон, 13 декабря, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Допинг-проба британского велогонщика Криса Фрума дала положительный результат на содержание вещества сальбутамол, сообщает 13 декабря пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Спортсмен сдал допинг-пробу 7 сентября 2017 года во время веломногодневки «Вуэльта». На этих престижных соревнованиях Фрум одержал победу. Проба «Б» подтвердила результаты первого исследования.

Отмечается, что сальбутамол не является запрещенным веществом, однако его допустимая концентрация в 1000 нанограммов на миллиметр превысила допустимую антидопинговыми правилами норму.

При этом Фрум неоднократно заявлял, что с детства страдает от астмы, поэтому использует ингалятор с сальбутамолом.

В пресс-службе добавили, что спортсмен может доказать, что повышенное содержание вещества является следствием использования ингалятора.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро члены сборной Великобритании принимали препараты, включенные в перечень веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

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