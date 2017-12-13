Москва, 13 декабря, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Ослабление рубля на прошлой неделе проходило на фоне снижения цен на нефть, и сопровождалось многочисленными комментариями о скором достижении уровней 61−62 рубля за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«12 декабря пара USD/RUB, открылась с разрывом вниз, упав с 11 декабря почти на 1%. Разрыв был закрыт в течение сессии, но и движение вверх застопорилось вместе с нефтяными котировками», — напомнил эксперт.

Технически диапазон последних двух недель не очень широкий — 58,20−59,30 рубля. Но назвать его диапазонным трудно, пара всё время понемногу росла. Продолжиться ли рост после двухдневной коррекции будет зависеть от движения в нефтяных ценах.

«Ещё курс рубля поддерживается неопределённостью в снижении ключевой ставки ЦБ на заседании 15 декабря. Инфляция хоть и замедлилась в ноябре до 2,5%, и инфляционные ожидания упали с октябрьских 9,9%, до 8,7% в ноябре», — отметил Карякин.

Но Эльвира Набиуллина тем не менее считает этот уровень ожиданий «по-прежнему высоким». Регулятор может перенести снижение ставки на февраль, в случае ослабления рубля 13−14 декабря до уровней 60,50 руб./доллар.

«13 декабря на московской бирже пара USD/RUB торгуется около уровня 59,20, постепенно снижаясь. В системе Forex ещё ниже 59,12−59,06, постепенно приближаясь к уровню 59 руб./доллар. Нефть стабилизировалась выше $63 за баррель.

Диапазон последних дней — 58,50−59,30 для пары USD/RUB выглядит сильным и сегодня, скорее всего, нарушен не будет», — считает эксперт.

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