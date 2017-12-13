Киев, 13 декабря, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год. Общий объем военного бюджета США составил 692 млрд долл.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщает пресс-служба Белого дома, документ предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 350 млн долл. для сдерживания внешней агрессии. При этом 4,6 млрд долл. будут предоставлены союзникам Соединенных Штатов в Европе для противодействия России.

В свою очередь украинское посольство в США информирует, что документ санкционирует возможность передачи Украине летального оборонительного вооружения.

«Закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферы», — сообщает дипломатическое представительство.

Выделенные средства также пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что Вашингтон мог бы оказывать Киеву более существенную военную помощь.

«350 млн, это много или мало? Если сравнивать с тем, что обещали 500 млн, то мало. Значит, что-то не удалось. Эта сумма делится на две части. Первая часть отдается без условий. Вторая часть, там прописано, будет представлена только тогда, когда будут представлены убедительные доказательства того, что Украина осуществляет системные реформы в военной сфере и обеспечивает надежный гражданский контроль над ВС. О чем это говорит? «Вы, обезьяны, уже до того заигрались», что теперь вам надо в решение, которое принимает Конгресс и подписывает президент, ставить условия. Меня это бесит. Это не просто дипломатический намек, это пощечина по морде», — сказал Гриценко вечером, 12 декабря, в эфире телеканала «112 Украина».

Он также призвал страны Запада прекратить кредитовать Украину, а вместо этого самим инвестировать в проекты или предоставлять безвозвратную помощь.

«Я, как и Порошенко, встречаюсь с американцами, немцами и англичанами и говорю им: «Прекратите нам давать кредиты. Инвестиции — пожалуйста, безвозвратную помощь — пожалуйста. Их если разворуют, то потом нам не придется возвращать». Но кредитов набрали… Объем кредитов, которые набрала эта власть, превышает 2 трлн грн… Они (Запад) нас не могут бросить, потому что тут российская агрессия», — подытожил Гриценко.

В то же время командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко заявил, что на Украине уже 10-й батальон завершает подготовку по стандартам НАТО.

«За эти два с половиной года по стандартам НАТО подготовлено практически уже 10 батальонов (10-й батальон сейчас завершает подготовку)», — сказал Попко, передает Укринформ.

По его словам, иностранные инструкторы готовят подразделения сухопутных войск и десантно-штурмовых войск.

Напомним, Литва первой передала Украине летальное вооружение еще в 2014 году. В ноябре 2017 года парламент Литвы опубликовал проект постановления о передаче Украине военной помощи стоимостью почти 2 млн евро.

«Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1,931 миллиона евро на 1 октября 2017 года», — отмечается в тексте документа.

Как сообщалось, 27 ноября специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что у США нет оснований для отказа Украине в предоставлении летального оборонительного оружия.

«У США есть оборонные отношения и торговля оружием с десятками стран по всему миру. И я не вижу никаких весомых причин, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно когда они активно пытаются защитить свою территорию», — сказал Волкер.