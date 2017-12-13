Трамп подписал военный бюджет: Киев получит корабли и даже летальное оружие
Киев, 13 декабря, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год. Общий объем военного бюджета США составил 692 млрд долл.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, документ предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 350 млн долл. для сдерживания внешней агрессии. При этом 4,6 млрд долл. будут предоставлены союзникам Соединенных Штатов в Европе для противодействия России.
В свою очередь украинское посольство в США информирует, что документ санкционирует возможность передачи Украине летального оборонительного вооружения.
«Закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферы», — сообщает дипломатическое представительство.
Выделенные средства также пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что Вашингтон мог бы оказывать Киеву более существенную военную помощь.
«350 млн, это много или мало? Если сравнивать с тем, что обещали 500 млн, то мало. Значит, что-то не удалось. Эта сумма делится на две части. Первая часть отдается без условий. Вторая часть, там прописано, будет представлена только тогда, когда будут представлены убедительные доказательства того, что Украина осуществляет системные реформы в военной сфере и обеспечивает надежный гражданский контроль над ВС. О чем это говорит? «Вы, обезьяны, уже до того заигрались», что теперь вам надо в решение, которое принимает Конгресс и подписывает президент, ставить условия. Меня это бесит. Это не просто дипломатический намек, это пощечина по морде», — сказал Гриценко вечером, 12 декабря, в эфире телеканала «112 Украина».
Он также призвал страны Запада прекратить кредитовать Украину, а вместо этого самим инвестировать в проекты или предоставлять безвозвратную помощь.
«Я, как и Порошенко, встречаюсь с американцами, немцами и англичанами и говорю им: «Прекратите нам давать кредиты. Инвестиции — пожалуйста, безвозвратную помощь — пожалуйста. Их если разворуют, то потом нам не придется возвращать». Но кредитов набрали… Объем кредитов, которые набрала эта власть, превышает 2 трлн грн… Они (Запад) нас не могут бросить, потому что тут российская агрессия», — подытожил Гриценко.
В то же время командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко заявил, что на Украине уже 10-й батальон завершает подготовку по стандартам НАТО.
«За эти два с половиной года по стандартам НАТО подготовлено практически уже 10 батальонов (10-й батальон сейчас завершает подготовку)», — сказал Попко, передает Укринформ.
По его словам, иностранные инструкторы готовят подразделения сухопутных войск и десантно-штурмовых войск.
Напомним, Литва первой передала Украине летальное вооружение еще в 2014 году. В ноябре 2017 года парламент Литвы опубликовал проект постановления о передаче Украине военной помощи стоимостью почти 2 млн евро.
«Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1,931 миллиона евро на 1 октября 2017 года», — отмечается в тексте документа.
Как сообщалось, 27 ноября специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что у США нет оснований для отказа Украине в предоставлении летального оборонительного оружия.
«У США есть оборонные отношения и торговля оружием с десятками стран по всему миру. И я не вижу никаких весомых причин, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно когда они активно пытаются защитить свою территорию», — сказал Волкер.