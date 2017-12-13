Лондон, 13 декабря, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй столкнулась с оппозицией своему курсу внутри Консервативной партии по вопросу выхода из Европейского союза, сообщает 13 декабря Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Члены Консервативной партии Соединенного Королевства могут наложить вето на сделку по Brexit, если Мэй не примет предложенные поправки.

Парламентарии хотят принимать непосредственное участие в процессе размежевания королевства с ЕС, в то время как премьер-министр считает, что данное решение всецело лежит на плечах правительства.

«Никто не голосовал на референдуме за подрыв парламентской демократии. Мы хотим контролировать процесс выхода из Евросоюза», — заявил член Лейбористской партии Чука Умунна.

С данным мнением также согласны члены Консервативной партии, которые совместно с лейбористами и другими парламентскими фракциями подписали воззвание к правительству Великобритании с требованием провести голосование в законодательном органе по поводу итогового проекта по Brexit.

В целом Консервативная партия поддерживает итоговый проект премьер-министра по выходу из ЕС, однако хрупкое меньшинство партии Мэй в парламенте может сыграть не в пользу премьер-министра, так как несколько ее однопартийцев не во всем разделяют позицию правительства.