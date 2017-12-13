Ярославль, 13 декабря, 2017, 11:27 — ИА Регнум. 13 декабря на заседании муниципалитета Ярославля мэр города Владимир Слепцов заявил о намерении обратиться к главе региона за финансовой помощью в содержании дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка улиц Ярославля

Мэр отметил, что ситуация с бюджетом города сложная. При этом статус Ярославля обязывает к тому, чтобы улицы содержались достойно, снег убирался вовремя и качественно.

«Я подготовил соответствующее письмо и прошу областных депутатов от Ярославля, чтобы мы в этом году получили субсидию от правительства Ярославской области на содержание улично-дорожной сети. Дефицит присутствует, те долги, которые есть, мы должны отдавать, поэтому какие-то мероприятия просто выпадают из нашего бюджета. Чтобы качественно убирать дроги, мы просим субсидию, содействия области в этом вопросе. Правильно это или нет? Наверное, правильно, потому что город Ярославль является столицей Золотого кольца, столицей Ярославской области, и отношение к региону выстраивается по его центру. Здесь живет львиная доля населения. И если деньги просить у правительства, то туда, где они будут эффективно использоваться и на то, что принесет огромный результат и коэффициент полезного действия. С этой просьбой я буду обращаться к губернатору», — сказал Владимир Слепцов.

Он добавил, что понимает: в области тоже не самый лучший бюджет, тоже существует большая кредиторка, огромные долги. Но решать вопрос по содержанию дорог областного центра необходимо совместно.