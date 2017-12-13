Барнаул, 13 декабря, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Не только туристы, но и представители зарубежных СМИ все больше восхищаются красотами Алтая. Издание The Calvert Journal, посвященное современной культуре России, Восточной Европы и Средней Азии, недавно включило Чуйский тракт в пятерку красивейших трасс на пространстве стран бывшего «Восточного блока». Об этом информирует официальный сайт Республики Алтай.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Чуйский тракт

Кстати, сами американские журналисты в публикации, посвящённой данному рейтингу Алтайский край и Республику Алтай (там пролегает основная часть Чуйского тракта) обособленно не разделают, обозначая территорию не иначе, как «Российский Алтай». Может быть это и правильно: недавно в СМИ поднялась шумиха из-за публикации, в которой Алтай своей территорией назвали китайцы (сказался недостаток знаний — в братской республике тоже существует территория с таким названием).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские горы

Что касается Чуйского тракта, то он действительно прекрасен.

«Начинаясь от Новосибирска, Чуйский тракт простирается почти на 1000 километров до границы с Монголией, он проходит через степь и затем пересекает самые живописные места Алтая. Горные холмы, по сути, начинаются лишь в Республике Алтай и далее, на протяжении 500 километров, ландшафты стремительно меняются, позволяя путешественникам любоваться скалистыми вершинами, ущельями горных рек и даже пустынями», — говорится в статье The Calvert Journal.

В ТОП-5 красивейших дорог бывшего социалистического лагеря попали также Трансфэгэрашское шоссе (горная дорога в Карпатах, соединяющая Валахию и Трансильванию в Румынии и проходящая через горный массив Фэгэраш), трасса, проходящая по побережью Далмации (она соединяет Хорватию и Черногорию), Военно-Грузинская дорога (дорога через Главный Кавказский хребет (соединяет города Владикавказ и Тбилиси, а также Памирский тракт, связывающий Киргизию и Таджикистан).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Катунь

Напомним, в 2014 году Чуйский тракт вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии National Geographic. Тогда издание сравнило поездку по Чуйскому тракту с пересечением всей России — настолько колоритна эта трасса. Российский артист и режиссер Игорь Сукачёв даже снял о Чуйском тракте документальный фильм «То что во мне». После завершения работы над ним он стал всем советовать посетить Алтай.

«Чуйский тракт — потрясающая дорога. Можно путешествовать на чём угодно. На Алтае огромное количество разных развлечений для взрослых и детей», — подчеркнул Гарик Сукачев.